Las Noticias Como Son | Martes, 18 de Noviembre del 2025

Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con el Dr. Roberto Serrano, médico cubano en Santiago de Cuba y el economista Orlando Freire Santana, en La Habana, traen el tema de la crisis epidemiológica en Cuba | También, una votación de la ONU sobre los presos del 11J y la caída contínua del turismo ruso | Son los temas que abordamos hoy.