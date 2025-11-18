Las Noticias Como Son | Martes, 18 de Noviembre del 2025
Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con el Dr. Roberto Serrano, médico cubano en Santiago de Cuba y el economista Orlando Freire Santana, en La Habana, traen el tema de la crisis epidemiológica en Cuba | También, una votación de la ONU sobre los presos del 11J y la caída contínua del turismo ruso | Son los temas que abordamos hoy.
Episodios
-
noviembre 17, 2025
Las Noticias Como Son | 17 de noviembre del 2025
-
octubre 21, 2025
Las Noticias Como Son | Entrevista a José Daniel Ferrer
-
septiembre 30, 2025
Las Noticias Como Son | Martes, 30 de septiembre del 2025
-
septiembre 29, 2025
Las Noticias Como Son | Lunes, 29 de septiembre del 2025
-
septiembre 26, 2025
Las Noticias Como Son | Viernes, 26 de septiembre del 2025
-
septiembre 25, 2025
Las Noticias Como Son | Jueves, 25 de septiembre del 2025
