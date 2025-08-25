Las Noticias Como Son | Lunes, 25 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | Tragedia en La Habana, un chofer atropelló a nueve personas en la madrugada de este lunes | En Cuba, la criminalidad alcanza cifra récord | CUPET celebra “cifra histórica” de extracción de crudo, pero siguen los apagones | Invitados: Luz Escobar, periodista 14yMedio, Madrid y Vladimir Turro, periodista independiente, La Habana.