Especial: Las Noticias Como Son | Jueves, 21 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos 🔷 Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son, un programa especial dedicado a las más recientes regulaciones en materia migratoria y cómo afecta a los cubanos dentro y fuera de la isla. El invitado es el abogado Ángel Leal.