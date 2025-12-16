Enlaces de accesibilidad

Cuba al Día

Banco alemán cierra cuentas al Partido Comunista: Cuba en el centro de la polémica

n banco cooperativo en Alemania canceló todas las cuentas del Partido Comunista Alemán (DKP) tras realizar preguntas clave sobre donaciones destinadas a “proyectos de solidaridad” con Cuba. Aunque la entidad financiera asegura que la decisión responde a normativas legales y de cumplimiento, los indicios apuntan a posibles vínculos con instituciones controladas por el régimen castrista, en un contexto de sanciones internacionales, opacidad financiera y represión en la Isla. Hoy abordamos: ¿Qué preguntó exactamente el banco?, ¿Por qué Cuba aparece en el centro del caso y qué revela este episodio sobre la llamada “solidaridad internacional” con el régimen cubano

