Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Cuba al Día

Cuba al día | Viernes, 19 de Diciembre del 2025

Cuba al día | Viernes, 19 de Diciembre del 2025
Embed
Cuba al día | Viernes, 19 de Diciembre del 2025

No media source currently available

0:00 0:23:28 0:00
Enlace directo

La Asamblea Nacional de Cuba dejó más preguntas que respuestas. Mientras el régimen reconoce que la economía va al decrecimiento, mueve fichas clave en la cúpula del poder y anuncia una nueva devaluación del peso que consolida un sistema de múltiples tipos de cambio. En este programa analizamos: El significado político de las renuncias y destituciones en el Parlamento y el Consejo de Estado. La salida del presidente del Tribunal Supremo y lo que revela sobre el control judicial. La aparición de un nuevo “presidenciable” con apellido histórico en medio de la crisis. La devaluación del peso cubano y el impacto real de mantener tres tasas cambiarias. Quién gana, quién pierde y cómo el costo económico vuelve a recaer sobre la población. Un análisis directo sobre poder, economía y continuidad política en la Cuba de hoy, cuando el régimen no promete prosperidad, sino resistencia y control.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG