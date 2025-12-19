Cuba al día | Viernes, 19 de Diciembre del 2025

La Asamblea Nacional de Cuba dejó más preguntas que respuestas. Mientras el régimen reconoce que la economía va al decrecimiento, mueve fichas clave en la cúpula del poder y anuncia una nueva devaluación del peso que consolida un sistema de múltiples tipos de cambio. En este programa analizamos: El significado político de las renuncias y destituciones en el Parlamento y el Consejo de Estado. La salida del presidente del Tribunal Supremo y lo que revela sobre el control judicial. La aparición de un nuevo “presidenciable” con apellido histórico en medio de la crisis. La devaluación del peso cubano y el impacto real de mantener tres tasas cambiarias. Quién gana, quién pierde y cómo el costo económico vuelve a recaer sobre la población. Un análisis directo sobre poder, economía y continuidad política en la Cuba de hoy, cuando el régimen no promete prosperidad, sino resistencia y control.