Cuba al día | Martes, 23 de Diciembre del 2025

Miami-Dade le cierra el negocio a empresas vinculadas con la dictadura cubana. El recaudador de impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, explica por qué su oficina revocó licencias a empresas acusadas de participar en comercio ilegal con el régimen cubano. ¿Se acabó usar a Estados Unidos para financiar dictaduras? Detalles, nombres y lo que viene ahora.