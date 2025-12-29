Cuba al día | Lunes, 29 de Diciembre del 2025

Más Mostrar menos

Del arroz y la papa a los negocios con Cuba: excusas, privilegios y demandas en Miami: En plena televisión nacional, un funcionario del régimen cubano aseguró que la crisis alimentaria no se debe al colapso del sistema, sino a que los cubanos “se habituaron” a comer arroz y papa, alimentos que —según él— no son propios del país.

En este programa desmontamos ese disparate con datos históricos, cifras oficiales y contexto económico, junto a un experto que analiza por qué el arroz, la papa y otros cultivos formaron parte de la dieta cubana durante décadas.

Más allá del error técnico, el comentario revela algo más profundo: el intento del poder de culpar al pueblo por el hambre, mientras el Estado mantiene el control absoluto de la producción, los precios y la comercialización agrícola.

📌 ¿Es un problema de clima y suelos… o de políticas fallidas, incentivos rotos y planificación centralizada?

▶️ Análisis, contexto y una verdad incómoda que el régimen evita.