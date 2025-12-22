Cuba al Día | Lunes, 22 de Diciembre del 2025

Hijos del poder cubano en EEUU: el caso Pérez-Oliva Fraga bajo la lupa. Mientras el régimen cubano habla de sacrificio y “resistencia”, familiares de altos dirigentes viven en libertad fuera de la isla. Analizamos el caso de Oscar Pérez-Oliva Fraga, sus declaraciones públicas, su linaje familiar y las preguntas incómodas que surgen sobre privilegios, responsabilidades y coherencia política. 📌 ¿Dónde termina lo personal y empieza lo político? 📌 ¿Qué debe exigirse a los hijos del poder?