Especial: Las Noticias Como Son | Lunes, 18 de agosto del 2025
Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son llega al programa via Zoom desde Madrid, el Dr. Antonio Guedes, a presentarnos su libro “Del dicho al hecho. La leyenda de la sanidad en Cuba”, que muestra una visión completa de la sanidad cubana durante los últimos 122 años (1902-2024) y desmonta con hechos concretos el mito de la llamada “potencia médica” tal como intenta trasmitir el régimen cubano desde su llegada al poder en 1959.
Episodios
-
agosto 15, 2025
Las Noticias Como Son | Viernes, 15 de agosto del 2025
-
agosto 14, 2025
Las Noticias Como Son | Jueves, 14 de agosto del 2025
-
agosto 14, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 14 de agosto del 2025
-
agosto 14, 2025
Las Noticias Como Son | Miércoles, 13 de agosto del 2025
-
agosto 12, 2025
Las Noticias Como Son | Martes, 12 de agosto del 2025
-
agosto 11, 2025
Las Noticias Como Son | Lunes, 11 de agosto del 2025
