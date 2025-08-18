Enlaces de accesibilidad

Especial: Las Noticias Como Son | Lunes, 18 de agosto del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son llega al programa via Zoom desde Madrid, el Dr. Antonio Guedes, a presentarnos su libro “Del dicho al hecho. La leyenda de la sanidad en Cuba”, que muestra una visión completa de la sanidad cubana durante los últimos 122 años (1902-2024) y desmonta con hechos concretos el mito de la llamada “potencia médica” tal como intenta trasmitir el régimen cubano desde su llegada al poder en 1959.

