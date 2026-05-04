Programa Cuba abre convocatoria para estancia de investigación en Bogotá en 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

El Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda abrió la convocatoria para su estancia de investigación presencial de 2026, dirigida a estudiantes de posgrado, profesores universitarios e investigadores sociales que se encuentren dentro o fuera de Cuba.

La persona seleccionada realizará la estancia en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, Colombia, durante un periodo mínimo de tres semanas entre agosto y noviembre de 2026. Durante ese tiempo podrá compartir su trabajo con estudiantes del Semillero de Estudios sobre Cuba, presentar sus investigaciones, desarrollar un curso y publicar sus resultados en los espacios del Programa Cuba.

La convocatoria contempla líneas prioritarias como escenarios postautoritarios y transiciones democráticas en América Latina, populismo y autoritarismo, inclusión e interseccionalidad, inteligencia artificial, desinformación y propaganda, democracia y derechos humanos en el Sistema Interamericano, redes sociales y medios de comunicación en sistemas cerrados, así como el impacto de Cuba en América Latina.

Entre los beneficios previstos se incluye el pago del boleto aéreo de ida y regreso en clase económica, hasta un máximo de 1.000 dólares; un estipendio de 2.000 dólares para alojamiento, estadía y alimentación; espacio de trabajo en la universidad; acceso a la biblioteca y al campus; y cobertura de gastos de visa para quienes lo requieran.

Los postulantes deberán presentar hoja de vida, plan de trabajo para las tres semanas de estancia, una breve propuesta de investigación y el syllabus del curso que impartirían durante su permanencia en la universidad. La aplicación debe enviarse en un solo archivo PDF al correo sergio.angel@usa.edu.co, con el asunto: Convocatoria para estancia de investigación 2026.

La convocatoria abrió el lunes 26 de enero de 2026 y cerrará el lunes 11 de mayo de 2026 a las 5:00 p.m., hora de Colombia. El anuncio de la persona seleccionada está previsto para el lunes 18 de mayo de 2026.

Como parte de sus compromisos, la persona escogida deberá coordinar un número de la revista de divulgación Autocratization con al menos ocho textos, ofrecer una conferencia magistral de una hora, impartir un curso corto de 12 horas y entregar una publicación con los resultados de la estancia.

El proceso de selección tendrá dos etapas. Primero, las postulaciones serán evaluadas por personas que ya realizaron estancias de investigación en el Programa Cuba. Luego, los tres perfiles mejor calificados serán presentados al decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, quien junto al Semillero de investigación y el equipo del Programa Cuba escogerá a la persona seleccionada.

La rúbrica de evaluación otorgará un 20% a la hoja de vida, 25% al plan de trabajo, 25% al curso propuesto y 30% a la propuesta de investigación.