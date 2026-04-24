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Preso político cubano en celda con recluso de alta peligrosidad, denuncia su esposa

El preso político cubano Alexander Verdecia junto a su esposa, Eliannis Villavicencio. (Foto: Facebook)
El preso político cubano Alexander Verdecia junto a su esposa, Eliannis Villavicencio. (Foto: Facebook)

Sumario

  • Alexander Verdecia Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumple una condena de siete años de cárcel tras ser hallado culpable por los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.
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El preso político Alexander Verdecia Rodríguez comparte celda desde hace dos días con un recluso común de alta peligrosidad en la prisión Kilo 8, en Camagüey, dijo a Martí Noticias su esposa, Eliannis Villavicencio.

Verdecia permanecía en aislamiento en desde su traslado a ese centro penitenciario desde Granma. Villavicencio denunció el hecho y alertó sobre la vulnerabilidad del opositor ante esta nueva situación.


Preso político en riesgo en cárcel de Camagüey, denuncia su esposa
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Preso político en riesgo en cárcel de Camagüey, denuncia su esposa
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Alexander Verdecia Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumple una condena de siete años de cárcel tras ser hallado culpable por los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.

La sentencia, ratificada en diciembre de 2025, por el Tribunal Provincial de Granma, se fundamentó en sus publicaciones y comentarios en redes sociales.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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