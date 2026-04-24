Preso político cubano en celda con recluso de alta peligrosidad, denuncia su esposa

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El preso político Alexander Verdecia Rodríguez comparte celda desde hace dos días con un recluso común de alta peligrosidad en la prisión Kilo 8, en Camagüey, dijo a Martí Noticias su esposa, Eliannis Villavicencio.

Verdecia permanecía en aislamiento en desde su traslado a ese centro penitenciario desde Granma. Villavicencio denunció el hecho y alertó sobre la vulnerabilidad del opositor ante esta nueva situación.





Alexander Verdecia Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumple una condena de siete años de cárcel tras ser hallado culpable por los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.

La sentencia, ratificada en diciembre de 2025, por el Tribunal Provincial de Granma, se fundamentó en sus publicaciones y comentarios en redes sociales.