Preso del 11J Andy García Lorenzo, en la enfermería de la cárcel por inanición

En su cuarto día en inanición voluntaria se encuentra el preso político de las protestas del 11 de julio de 2021, Andy García Lorenzo, recluido en la enfermería de la prisión La Pendiente, en Villa Clara, según le informaron este miércoles las autoridades del penal a su familia.



Su madre, Tahiri Lorenzo, dijo a Martí Noticias que en la visita del jueves pasado su hijo, condenado a cuatro años de prisión bajo cargos de “desórdenes públicos”, “desacato” y “atentado” por salir a las calles en la ciudad de Santa Clara, no le comunicó que iniciaría una protesta, sin embargo, manifestó molestia porque le niegan su libertad condicional.



“Acabo de llegar de la prisión La Pendiente, donde él está, y me informan que Andy está en inanición voluntaria desde el día 7”, expresó Lorenzo, señalando que las autoridades del penal le comunicaron no saber la razón por la cual el preso político ha dejado de ingerir alimentos.



“¿El motivo?, ellos dicen que no saben, que no dio el motivo; que dijo que era algo muy personal. Entonces, nada, hablé con los médicos, una doctora y una enfermera y me dicen que él está bien. Él está en la enfermería”, señaló Lorenzo.

Según la madre el joven de 24 años permanece en la enfermería del centro penitenciario porque padece de un problema renal: "Me dijeron ‘inanición voluntaria’, Andy siempre toma agua, Andy se cuida sus riñones. Si no estuviera tomando agua, ya ellos estuvieran asustados y me hubieran mandado a hablar con él".

Tahiri Lorenzo recordó además que el pasado domingo su hijo cumplió años y ella pudo visitarlo el jueves día 5 y García no le habló en ningún momento de su intención de dejar de ingerir alimentos.

“Sí él manifestó que está molesto del tema de que no le dan la libertad, claro, como mismo estamos molestos todos. Aunque ellos no hablen de eso, siempre hay un momento en que sale a relucir el tema de que es una injusticia. ¡Es una injusticia, porque pueden darle la condicional con dos años cumplidos!, porque, aparte de todo, es ‘primario’, tiene derecho pero, no, ahí como que son manifestantes del 11 de julio, no le dan el derecho a ninguno”, alegó la madre.

“No le han dado la condicional a ninguno de los que tienen los cuatro años igual que Andy; a ninguno le han dado le han dado la condicional. Incluso, los hay que están en campamento y ni estando en campamento les dan la condicional porque son presos del 11 de julio”, concluyó Lorenzo.



Producto del acoso y las amenazas de la Seguridad del Estado cubana a causa de su activismo por la libertad del joven y de los más de mil prisioneros políticos, Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, fue obligada a exiliarse junto a su compañero sentimental, Jonathan y al padre de éste, Pedro López.