El Premio Oswaldo Payá: Libertad y Vida 2025 se otorgó el domingo a la presa política cubana Saily Navarro y a los venezolanos recientemente excarcelados María Oropeza y Jesús Armas.

La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLac) indicó en un comunicado que los tres galardonados "representan a una generación criminalizada y perseguida por enfrentarse al autoritarismo en sus países”.

En conversación con Martí Noticias, la presidenta de Juventud LAC, Julieta Altieri, dijo que “es un premio que reconoce a quienes luchan incansablemente por defender la democracia y la libertad. Dos valores y pilares fundamentales para que todos podamos vivir y ser lo más felices, desarrollarnos de la mejor manera posible y poder ser quienes queremos ser en esta vida”.

“Este año otorgamos este premio a tres luchadores incansables que fueron presos justamente por defender estos dos valores fundamentales y pusieron incluso su vida en riesgo para defenderlos. Y creo que es un ejemplo claro de que, defender la democracia y la libertad, a veces nos cuesta la vida en el peor de los escenarios, pero que lo vale, porque es lo más preciado que tenemos para poder vivir y desarrollarnos como cada uno, realmente, quiere ser”, enfatizó la directiva de la organización.

El lauro, entregado junto a la Fundación para la Democracia Panamericana y la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, consiste en una placa y un reconocimiento económico.

El acta del jurado describe a Navarro, sentenciada a ocho años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, como "joven presa política cubana, integrante de las Damas de Blanco y promotora de la campaña Cuba Decide, castigada por ejercer su derecho a la participación cívica y por enfrentar pacíficamente a una dictadura que persigue la disidencia".

A Saily, hija del opositor también encarcelado Félix Navarro, el régimen le ha negado los beneficios carcelarios que le corresponden.

Sobre Oropeza resaltaron que es una "joven activista democrática venezolana, coordinadora del Comando con Venezuela en el estado Portuguesa, privada de libertad por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela".

Asimismo, precisaron sobre Armas que es un “dirigente democrático venezolano, presidente de Ciudadanía Sin Límites, preso político por su participación cívica y su trabajo en favor de la libertad y el Estado de derecho".

“Así que estoy muy contenta de que este año el premio sea entregado a tres jóvenes líderes de JuventudLac, dos de ellos han sido liberados ya y estamos muy contentos, pero todavía queda una de ellas y vamos a seguir luchando incansablemente para que todos los presos políticos de la región sean libres”, concluyó Altieri.