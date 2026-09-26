Portavoz del Departamento de Estado habla de “una amplia gama de opciones” sobre Cuba

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El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, evitó confirmar o descartar una posible acción militar contra Cuba en una entrevista con CBS News, después de que la cadena informara sobre un mensaje interno del Ejército estadounidense.

Según CBS, el documento pide continuar la planificación militar para la región y no menciona a Cuba por nombre. Fuentes de la cadena dijeron, no obstante, que se evalúa si el Ejército puede prestar asistencia al Comando Sur, incluidas fuerzas policiales, apoyo médico y otros recursos, para una eventual acción militar dirigida a la isla.

Preguntado de forma directa si Washington se preparaba para una acción militar en Cuba, Pigott no respondió sí ni no y precisó que no hablaba “necesariamente de Cuba”, sino en términos generales.

“Siempre nos vamos a guiar por el interés nacional de Estados Unidos. Y, por supuesto, el presidente tiene a su disposición una amplia gama de opciones para asegurar que se impongan nuestros intereses nacionales”.

Pigott describió a la isla como un territorio que “en esencia avanza hacia la condición de Estado fallido” y que “está muy cerca de nuestras costas”. También acusó al régimen cubano de actuar como “un nexo de terrorismo político en el mundo”, e incluso “con grupos en Estados Unidos”.

El portavoz reiteró que el objetivo de Washington es “una Cuba donde los cubanos puedan ser libres, felices y prósperos”.

Consultado sobre el efecto de las sanciones estadounidenses en la escasez de combustible y electricidad, atribuyó la crisis a “las propias políticas incompetentes del régimen cubano”.

Afirmó que, cuando Venezuela enviaba petróleo gratuito a la isla “bajo el régimen ilegítimo de Maduro”, La Habana “vendía el 60 % de ese suministro y se quedaban con el dinero”.

Pigott señaló que Estados Unidos ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, “si llega directamente al pueblo cubano, no al régimen para que se la quede y la desvíe”.

“Estamos listos para trabajar con personas que quieran ver a esta isla en un mejor camino hacia una Cuba libre, feliz y próspera... Hasta ahora, el régimen no ha estado dispuesto a dar los pasos para hacerlo”, explicó.