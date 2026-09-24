Trump reafirma ante la Asamblea General de la ONU su compromiso con el hemisferio occidental

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A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:

El presidente estadounidense Donald Trump reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el hemisferio occidental en un extenso discurso sobre seguridad nacional y progreso interno pronunciado el martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Estados Unidos no permitirá que ninguna amenaza contra Estados Unidos se afiance en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro incomparable poderío militar para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”, afirmó.

Como ejemplo, Trump destacó la exitosa operación militar de enero pasado que condujo al arresto del dictador Nicolás Maduro por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico, y que posteriormente derivó en un cambio de régimen en Venezuela.

“Desde ese día, cientos de presos políticos venezolanos han sido liberados. Los han sacado de las cárceles y estamos trabajando estrechamente con los líderes de Venezuela para forjar un futuro mucho mejor para el pueblo venezolano”, dijo.

Ese futuro se vislumbra más prometedor tras la firma, el mes pasado, de un histórico acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela que le otorgará el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolanas.

Esta innovadora privatización e inversión en el sector energético venezolano constituye un paso clave en el plan estadounidense de tres fases: estabilización, reconstrucción y transición democrática. El acuerdo “beneficiará enormemente tanto a Venezuela como a EEUU”, declaró Trump. “Y contribuirá a reducir el costo de la energía en todo el mundo”.

El presidente habló sobre la estrategia de Estados Unidos para combatir a los narcoterroristas, calificando a los cárteles de la droga como el "ISIS del hemisferio occidental".

"Son enemigos en guerra contra la civilización, que utilizan el asesinato, la violación, la tortura y la extorsión como instrumentos de terror. Al igual que el ISIS, deben ser eliminados, expulsados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de liberación, y eso es lo que estamos haciendo".

El presidente Trump señaló que la campaña contra las embarcaciones de los cárteles ha sido exitosa, reduciendo el narcotráfico por mar hasta en un noventa y siete por ciento. Elogió la muerte del líder de la banda venezolana Tren de Aragua e instó a México a "recuperar el control de su territorio de los enemigos de la humanidad", en cooperación con Estados Unidos.

También afirmó que Estados Unidos busca un “cambio fundamental” en la situación de Cuba.

“El régimen comunista está bajo una enorme presión, la mayor que jamás haya experimentado”, afirmó. “No permitiremos que un refugio para adversarios extranjeros amenace a Estados Unidos en nuestras propias puertas”.

“Estamos reafirmando el poder estadounidense, incluido el poder militar, donde sea necesario, en nuestra región y en todo el mundo, para crear un futuro más seguro para todos. Está sucediendo, y está sucediendo rápidamente”, afirmó.