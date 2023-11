Policía mantiene asedio contra la madre que divulgó videos de la protesta popular en Maisí (VIDEO)

Yadiuska Domínguez, quien se manifestara el domingo 22 de octubre en la comunidad La Favela, en Maisí, provincia de Guantánamo, por falta de agua y alimentos, fue citada nuevamente por agentes policiales para presentarse el jueves ante las autoridades.



Domínguez dijo a Martí Noticias que su comunidad no ha sido abastecida de agua desde la protesta que llevó a cabo junto a otras mujeres, acompañadas de sus hijos.



“Acaba de venir el Jefe de Sector (de la Policía Nacional Revolucionaria PNR) a citarme nuevamente para la policía, con el instructor que nos amenazó. Como yo estoy detenida en mi casa, que no puedo salir del municipio ni nada, no sé ellos qué quieren conmigo”, dijo Domínguez.



La joven madre de tres menores de edad recuerda que toda su actividad "contrarrevolucionaria" se limita a haber “hecho las directas de eso (la protesta en La Favela por la falta de agua) y he dicho las amenazas que ellos me han hecho, más nada”, alegó.



Domínguez aseguró que la citación fue sólo verbal: "El Jefe de Sector vino sin cita y sin nada, a decirme que mañana tenía que presentarme temprano en la Estación de Policía de Maisí".

"Yo no puedo ir sin una citación, que yo quiero una citación firmada y acuñada para yo ir a la estación", recalcó la mujer.



Respecto a la falta de agua potable, razón por la cual protestaron el 22 de octubre, Domínguez dijo a Martí Noticias: "No han repartido más agua, pero aquí no ha dejado de llover, aquí se ha pasado unos días lloviendo, gracias a eso, nos hemos beneficiado".



Tras la protesta, las autoridades de Maisí informaron a Domínguez que no podía salir de su municipio porque estaba bajo investigación policial y que podría ser imputada por los cargos de desacato, corrupción de menores y desorden público y que perdería la custodia de sus tres hijos de 9, 8 y 6 años.

A pesar de que en la protesta hubo más de una treintena de madres, Domínguez es la única que está siendo procesada: “Yo soy la única a la que se le imputan cargos porque fui la que subió los videos a las redes y todo el mundo vio lo que estaba pasando en Maisí, por eso ellos quieren hacerme pagar”, expresó.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)