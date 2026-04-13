Otro "botín" que apaga a Cuba: el robo de aceite dieléctrico sume en las sombras a miles de familias

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En el municipio matancero de Los Arabos, el tiempo parece haberse detenido en el siglo XVIII. Mientras el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) agoniza por la falta de inversión, un nuevo enemigo acelera el colapso: el robo de aceite dieléctrico.

Poblados como Cuatro Esquinas, Zorrilla, Los Cinturones y Fe del Valle, que suman entre 5.000 y 6.000 habitantes, llevan más de una semana sin recibir un solo minuto de fluido eléctrico. La causa no es solo el déficit de generación nacional, sino la vandalización reiterada de los transformadores.

El robo de aceite dieléctrico, un componente esencial para el funcionamiento de transformadores y equipos de alta tensión, ha dejado, durante días e incluso meses, a decenas de comunidades sin fluido eléctrico.

“Cuando hay, la ponen una hora, una hora y media, ahora no tenemos ni un minuto”, dijo a Martí Noticias, Lázaro Ariel Padrón, residente en Cuatro Esquinas.

“Yo vivo aquí, cerca del municipio Los Arabos, a pocos kilómetros. No tenemos corriente debido al robo, nuevamente, del aceite del transformador en un lugar que le dicen El cítrico que abastece todos estos poblados por acá. Por tres veces consecutivas, en un año, sustraen el aceite del transformador madre, de una forma muy sospechosa”.

En medio de una aguda escasez de insumos, el aceite dieléctrico, componente indispensable para el aislamiento y enfriamiento de los transformadores, se ha convertido en un codiciado botín para reutilizarlo como lubricante doméstico en equipos electrodomésticos, agravando la inestabilidad del sistema energético. También suele usarse como combustible para tractores y vehículos diésel.

El precio del aceite dieléctrico, sustraído principalmente de transformadores, ronda los 2,500 CUP por litro en el mercado negro.

El régimen ha intentado frenar el hurto del importante líquido, sancionando a penas descomunales a los ladrones que han sido atrapados.

El Tribunal Supremo publicó que, entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026, el 100% de las personas juzgadas por sabotaje al Sistema Electroenergético Nacional recibió condenas superiores a diez años de privación de libertad.

El dictamen tipifica como sabotaje, un delito contra la seguridad del Estado, acciones como el robo de componentes de parques fotovoltaicos, paneles solares, grupos electrógenos, aceite dieléctrico de transformadores y combustible.

La falta de energía ha desencadenado una crisis hídrica. En Cuatro Esquinas, cientos de personas hacen fila frente a pozos de "manigueta" para conseguir un poco de agua", lamenta Padrón.

“Se jala el agua, se le da con la mano, y otros, que han cavado huecos para abajo de la tierra, tipo pozo con brocal. Se ven las personas cargando agua en porrones, desde algún pozo lejano”, relató.

“San Pedro de Mayabón, a siete kilómetros de aquí, tiene corriente, pero como el agua se la abastece Fe del Valle que no tiene corriente, San Pedro tampoco tiene agua”.

La respuesta de las autoridades es “que no hay aceite, que se están robando el aceite donde quiera”.

“La gente está cocinando con leña o carbón y todo sumado a la hambruna y la precariedad de la vida. Es como un campo de concentración”, asegura Padrón.

En localidades como Guerrita, Arroyo El Palo y Ojo de Agua, del municipio Mayarí en la provincia Holguín; unas 400 familias cumplen ocho días a oscuras. Para ellos, la esperanza de recuperar la luz depende de un insumo que el Estado no tiene y que los delincuentes no dejan de perseguir.

Iris Acosta Torres, una vecina de la localidad, detalló a nuestra redacción que “el hecho vandálico dejó inoperante al transformador”.

“Lo demás está todo bien, todo está resuelto”, aclaró rápidamente. “Castillito ya tiene”, dijo optimista.

En Alta Esperanza, del municipio Songo La Maya, los moradores navegaron con suerte luego de que un hombre falleciera y otro resultara gravemente herido mientras intentaban robar aceite dieléctrico de un banco de transformadores. El intento provocó una fuerte explosión que dejó a oscuras A Songo La Maya y Segundo Frente.

“Este día particularmente duró unas cuantas horas, pero nada fuera de lo que normalmente se vive. A mí me sonó eso más a justificación para un apagón prolongado, igual que el de todos los días, que otra cosa. Tengo entendido que trajeron unos cuantos litros de aceite dieléctrico y resolvieron”, explicó Yadira Serrano.

Los consejos populares de Dos Caminos, Hatillo y áreas de Estrella Roja en San Luis, y los barrios de la Carretera de Siboney, en Santiago de Cuba, así como localidades de Villa Clara, Ciego de Ávila, Mayabeque, Artemisa, La Habana y Matanzas han sido escenarios del robo de aceite dieléctrico con consecuencias fatales para la población.