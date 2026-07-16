Ortega rompe relaciones con Italia tras el reclamo de extradición de un terrorista escondido en Nicaragua

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El régimen sandinista rompió relaciones diplomáticas con el gobierno italiano, después de que el ministro de Exteriores del país europeo, Antonio Tajani, reiteró la petición de extradición del terrorista Alessio Casimirri refugiado en Nicaragua desde los años ochenta.

Tajani exaltó durante un evento del Partido Popular Europeo (PPE) la figura del líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas en 1978 y al mismo tiempo denunció que “el Gobierno de Nicaragua sigue dando refugio y protección a Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano”.

En respuesta, el régimen Ortega Murillo señaló el miércoles que “ante las injustificadas, agresivas e irresponsables” declaraciones de Tajani que ha “insultado” con “arrogancia europea, al Pueblo y Gobierno de Nicaragua (…) estamos informando al Gobierno de Italia (…) que rompemos toda relación diplomática”.

En declaraciones a Martí Noticias, el eurodiputado del PPE, Antonio López-Istúriz señaló que “lo que estamos viendo demuestra que el Parlamento Europeo acertó plenamente cuando denunció la deriva totalitaria del régimen de Ortega y Murillo y reclamó una respuesta más firme por parte de la Unión Europea”.

El político español encontró un “conexión total” entre la denuncia realizada por Tajani en Madrid con la última resolución sobre Nicaragua adoptada en el Parlamento Europeo el mes pasado.

“Mientras el Parlamento Europeo exige más presión internacional, más sanciones y más apoyo al pueblo nicaragüense, el régimen responde rompiendo relaciones con democracias europeas y aumentando su aislamiento” agregó el eurodiputado.

López-Istúriz señaló que “si un régimen pretende romper relaciones diplomáticas porque un tribunal europeo investiga un crimen, el problema no lo tiene la justicia. Lo tiene ese régimen con el Estado de Derecho”.

“Europa no puede permitir que la presión diplomática sustituya a la independencia judicial y tampoco puede enviar señales políticas contradictorias. Sería incomprensible que mientras jueces europeos investigan y el Parlamento Europeo denuncia graves violaciones de derechos humanos, algunos gobiernos opten por normalizar institucionalmente a quienes persiguen a la oposición, encarcelan disidentes o desafían abiertamente los principios democráticos” subrayó el representante del Partido Popular de España en el Parlamento Europeo.

López-Istúriz lamentó que “resulta muy difícil comprender que el Gobierno de España esté planteando abrir la puerta de la próxima Cumbre Iberoamericana a regímenes como el de Nicaragua” al tiempo que reclamó que “sería un mensaje profundamente contradictorio y un desaire hacia aquellos socios europeos que sí se están tomando en serio la defensa de la democracia y los derechos humanos”.

Compromiso europeo con las víctimas del terrorismo

El eurodiputado remarcó que “el compromiso del Partido Popular Europeo con las víctimas del terrorismo es absoluto” y que “la justicia no puede depender de la conveniencia política ni de los intereses diplomáticos del momento”.

Por otro lado, prometió que desde el Parlamento Europeo seguirán impulsando nuevas iniciativas parlamentarias sobre Nicaragua “reclamando información sobre los presos políticos y los desaparecidos, promoviendo sanciones contra los responsables de la represión y defendiendo que la Unión Europea utilice todos los instrumentos diplomáticos a su alcance para aumentar la presión sobre el régimen”.

López-Istúriz exigió recientemente “una prueba de vida inmediata de Monseñor Abelardo Mata” y reclamó en sus redes sociales que “Nicaragua merece libertad. Sus víctimas merecen justicia. Y Europa tiene la obligación moral de dejar de mirar hacia otro lado”

La situación de Nicaragua ante 42 partidos de Europa y América Latina

El opositor nicaragüense Juan Sebastán Chamorro, presente en el evento en Madrid, señaló que la noticia de la ruptura de la relaciones diplomáticas por parte del régimen tomó a todos los asistentes por sorpresa “dejando en evidencia que este tipo de foros les duele a los dictadores de Nicaragua”.

Chamorro, quien representó en el foro al partido Ciudadanos por la Libertad, expuso ante los representantes de 42 partidos políticos de toda Europa y América Latina la situación de Nicaragua y la represión que se sufre en el país.

El opositor nicaragüense apuntó a Martí Noticias que tras la noticia de la ruptura de relaciones con Italia, explicó a los asistente al evento que “mientras a 300 patriotas nicaragüenses nos quitaban la nacionalidad, el régimen Ortega Murillo se la regalaban a terroristas italianos, etarras españoles y de otro tipo de agrupaciones terroristas que encontraron en Nicaragua refugio durante los años ochenta y que muchos incluso se quedaron en el país”.

“Hubo muchos mensajes de apoyo a la causa nicaragüense y el mayor logro fue poner en el mapa la situación de Nicaragua ante esta fuerza formidable que significa el Partido Popular Europeo”, concluyó Chamorro.