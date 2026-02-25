Opositor de UNPACU enfrenta hasta 4 años de cárcel por un comentario en Facebook

Getting your Trinity Audio player ready...

El opositor Fernando Vázquez fue trasladado, este martes, a la cárcel camagüeyana Cerámica Roja bajo la medida cautelar de prisión preventiva, informó a Martí Noticias, Anisia Manreso, su esposa, que lo pudo ver durante la visita de aseo reglamentaria.

“Mi esposo me dijo ahora en la visita que le pueden echar de uno a cuatro años, que es la sanción de desacato. Es una injusticia. Dice que la Seguridad del Estado lo quiere a él preso porque tienen miedo de una revuelta aquí, en Camagüey, y que él esté presente, al frente de esa revuelta”, relató la mujer.

El activista, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Camagüey, fue arrestado el 13 de febrero y acusado del delito de desacato, presuntamente por comentar en una publicación en Facebook que insultaba a un oficial de la Seguridad del Estado.

Antes del arresto, la Seguridad del Estado llamó por teléfono al activista y le pidió que acudiera a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), que es la encargada del cobro de impuestos a trabajadores por cuenta propia. Cuando llegó allí fue apresado y trasladado a un centro de investigación penal.

Al momento de la detención, la policía política incautó a Vázquez Guerra dos teléfonos celulares, una bicicleta y una cantidad no precisada de dinero.

“También me dijo que fuera al centro de la Seguridad del Estado y reclamara sus dos teléfonos y el dinero, que eso es de su esfuerzo físico, de trabajar, que eso no es de nada ilícito, y se lo tienen que devolver”, dijo la mujer.

Las críticas a funcionarios públicos, incluyendo el gobernante Miguel Díaz-Canel, en redes sociales se castigan con prisión, a menudo bajo la figura de desacato, pero también son usados otros delitos como instigación a delinquir, propaganda contra el orden institucional, atentado, resistencia y calumnia.