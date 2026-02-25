Enlaces de accesibilidad

Derechos Humanos

Opositor de UNPACU enfrenta hasta 4 años de cárcel por un comentario en Facebook

Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la UNPACU en Camagüey.
  • El opositor Fernando Vázquez fue trasladado a la cárcel Cerámica Roja, en Camagüey bajo prisión preventiva, acusado de desacato por un comentario en Facebook contra un oficial de la Seguridad del Estado.
  • Su esposa denunció que la detención es injusta y motivada por temor de las autoridades a su participación en posibles protestas en la ciudad.
  • Vázquez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, fue arrestado tras ser citado por las autoridades; en el operativo le incautaron teléfonos, una bicicleta y dinero, bienes que reclama como legítimos.
El opositor Fernando Vázquez fue trasladado, este martes, a la cárcel camagüeyana Cerámica Roja bajo la medida cautelar de prisión preventiva, informó a Martí Noticias, Anisia Manreso, su esposa, que lo pudo ver durante la visita de aseo reglamentaria.

“Mi esposo me dijo ahora en la visita que le pueden echar de uno a cuatro años, que es la sanción de desacato. Es una injusticia. Dice que la Seguridad del Estado lo quiere a él preso porque tienen miedo de una revuelta aquí, en Camagüey, y que él esté presente, al frente de esa revuelta”, relató la mujer.

El activista, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Camagüey, fue arrestado el 13 de febrero y acusado del delito de desacato, presuntamente por comentar en una publicación en Facebook que insultaba a un oficial de la Seguridad del Estado.

Antes del arresto, la Seguridad del Estado llamó por teléfono al activista y le pidió que acudiera a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), que es la encargada del cobro de impuestos a trabajadores por cuenta propia. Cuando llegó allí fue apresado y trasladado a un centro de investigación penal.

Al momento de la detención, la policía política incautó a Vázquez Guerra dos teléfonos celulares, una bicicleta y una cantidad no precisada de dinero.

“También me dijo que fuera al centro de la Seguridad del Estado y reclamara sus dos teléfonos y el dinero, que eso es de su esfuerzo físico, de trabajar, que eso no es de nada ilícito, y se lo tienen que devolver”, dijo la mujer.

Las críticas a funcionarios públicos, incluyendo el gobernante Miguel Díaz-Canel, en redes sociales se castigan con prisión, a menudo bajo la figura de desacato, pero también son usados otros delitos como instigación a delinquir, propaganda contra el orden institucional, atentado, resistencia y calumnia.

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

