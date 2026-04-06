Operación Furia Épica: EEUU ha atacado más de 13.000 objetivos en Irán

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó el lunes que ha atacado más de 13.000 objetivos en Irán desde el inicio de la operación militar Furia Épica, lanzada a finales de febrero.

En un informe oficial, el organismo militar señaló que las acciones han estado dirigidas contra “centros de mando y control, instalaciones de inteligencia y capacidades clave del aparato militar iraní”, incluyendo estructuras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Entre los blancos alcanzados figuran “sistemas integrados de defensa aérea, bases de misiles balísticos, instalaciones de producción de armas y depósitos subterráneos”, así como infraestructura relacionada con misiles tierra-aire y drones.

El CENTCOM indicó además que ha centrado sus operaciones en “lugares que representan una amenaza inmediata”.

El reporte añade que más de 155 buques de la República Islámica han sido “dañados o destruidos” en el marco de la ofensiva, que también ha incluido ataques contra activos navales, submarinos y capacidades de comunicación militar.

La operación fue iniciada el 28 de febrero de 2026 a la 1:15 de la madrugada, según detalló el propio comando.