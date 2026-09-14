OGAT verifica feminicidio en Las Tunas y eleva a 52 los casos documentados en Cuba en 2026

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El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) verificó el feminicidio de Noemí Pérez López, de 38 años, asesinada en su vivienda en Las Tunas. Su expareja, señalada como presunta responsable, permaneció prófugo durante 28 días antes de ser detenido, según la organización.

“Durante todo ese tiempo la familia permaneció en una situación de enorme angustia e incertidumbre esperando que fuera localizado”, declaró a Martí Noticias Ileana Álvarez, directora de OGAT, quien pidió mayor atención a la respuesta policial inmediata y al riesgo que enfrentan familiares y comunidades.

Noemí fue asesinada la noche del 8 de agosto en la comunidad rural de Paso Pata, en el municipio Jesús Menéndez. Según la información que el observatorio verificó con familiares y personas de la comunidad, el h9ombre entró en la casa y la atacó con un arma blanca.

El sospechoso fue detenido por la policía el 5 de septiembre en La Habana, informó OGAT en una publicación en Facebook.

Noemí deja un hijo adolescente y una niña, ninguno de ellos hijo del presunto agresor. La organización verificó que la menor presenta una situación de salud delicada y requería especialmente los cuidados de su madre.

“Estamos ante dos menores que quedan privados de su madre como consecuencia de la violencia feminicida. Son víctimas indirectas que el Estado tampoco protege”, denunció.

Hasta el 14 de septiembre, OGAT contabiliza 52 feminicidios, 21 intentos y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida en lo que va de año.

Álvarez advirtió que la violencia de parejas y exparejas predomina entre los crímenes documentados. A finales de agosto, cuando el nñumero de crímenes machistas ascendía a 49, en 37 casos el agresor era pareja o expareja de la víctima: más de las tres cuartas partes del total.

“Es justamente en los procesos de ruptura y separación donde estamos observando uno de los escenarios de mayor riesgo para las mujeres”, afirmó.

La directora vinculó esa vulnerabilidad con la falta de protección. Según denunció, en Cuba no existen refugios para mujeres en situación de violencia de género.