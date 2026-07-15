Observatorio denuncia amenazas de prisión contra periodista independiente Austin Llerandi

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), denunció que el periodista independiente Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, fue amenazado con prisión por un agente de la Seguridad del Estado durante un interrogatorio realizado el martes en una estación policial de Marianao, en La Habana.

El oficial, identificado como Rodrigo, advirtió al periodista que sería encarcelado si continuaba distribuyendo el boletín informativo del medio. "Si distribuyes el boletín, la próxima llamada mía dale un beso a tu mujer en la barriga, que vas preso", dijo el agente según el testimonio de Llerandi recogido por el OCLE. La esposa del comunicador está embarazada.

El observatorio señaló que el interrogatorio se prolongó por más de una hora y que durante ese tiempo el oficial mostró al periodista un expediente de instrucción penal por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, así como la última edición del boletín almacenada en su teléfono celular.

Según la organización, las amenazas también alcanzaron al resto del equipo de Amanecer Habanero. El agente habría asegurado que las autoridades conocen las direcciones y los movimientos de los periodistas del medio y advirtió que podrían enfrentar consecuencias si continuaban participando en la distribución de la publicación.

OCLE indicó que la presión comenzó un día antes, cuando el mismo oficial se presentó en la vivienda del padre de Llerandi para localizarlo. Durante ese encuentro, el agente afirmó que conocían el domicilio del periodista y las visitas que realizaba junto a su esposa embarazada al hospital.

La organización calificó estos hechos como una represalia dirigida a impedir el ejercicio del periodismo independiente y sostuvo que constituyen violaciones a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.

Asimismo, señaló que el caso fue incorporado a su sistema de monitoreo de violaciones a la libertad de expresión y consideró que el uso de amenazas de prisión, la exhibición de un expediente penal y la vigilancia del entorno familiar forman parte de un patrón de intimidación contra periodistas independientes en Cuba.

El Observatorio exigió al Estado cubano el cese inmediato de las amenazas y del hostigamiento contra Austin Llerandi y el equipo de Amanecer Habanero, así como garantías para que puedan ejercer su labor periodística sin represalias. También instó a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías internacionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de defensa de la libertad de expresión a dar seguimiento al caso y exigir responsabilidades al régimen.