Obispo de origen cubano asume el liderazgo de la Diócesis de Venice, en Florida

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El obispo Emilio Biosca Agüero, hijo de inmigrantes cubanos y misionero que dedicó 12 años de su ministerio pastoral a Cuba, asumió oficialmente el liderazgo de la Diócesis de Venice, en el suroeste de Florida, tras su ordenación episcopal y el retiro de monseñor Frank J. Dewane, quien dirigió esa jurisdicción durante dos décadas.

La ceremonia de ordenación se celebró el sábado 11 de julio, cuando Dewane impuso las manos sobre Biosca Agüero en el rito central de la consagración episcopal, marcando el inicio del ministerio del nuevo pastor de una diócesis que abarca diez condados del estado de Florida. La diócesis describió el acontecimiento como un “momento sagrado, gozoso e histórico” al dar la bienvenida a su tercer obispo.

Biosca Agüero, de 60 años, nació en Colorado Springs, Colorado, el 15 de diciembre de 1964. Sus padres, Emilio Rodolfo Biosca y María del Carmen Agüero, habían llegado poco antes desde Cuba, mientras que sus dos hermanas mayores nacieron en la isla. Ingresó en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en 1984 y fue ordenado sacerdote en 1994 por quien entonces era obispo Sean O’Malley.

Tras su ordenación, pasó una década como misionero en Papúa Nueva Guinea, donde trabajó con comunidades indígenas. En 2007 llegó a Cuba, donde desarrolló su ministerio durante doce años. Sirvió inicialmente en La Habana, luego fue párroco de la iglesia La Pastora, en Santa Clara, y más tarde permaneció en la diócesis de Bayamo-Manzanillo como párroco de La Purísima Concepción de Manzanillo.

Desde 2019 se desempeñaba como párroco del Santuario del Sagrado Corazón, en Washington, una parroquia multicultural que atiende a unas 5.000 familias y celebra misas en cinco idiomas. Además, ocupó cargos de dirección dentro de la Provincia Capuchina de San Agustín.

En un mensaje difundido tras aceptar el nombramiento realizado por el papa León XIV, Biosca Agüero afirmó que recibía la designación “confiando en la Providencia de Dios” y dijo que iniciaba su ministerio con el propósito de “orar y servir” junto a los fieles de la diócesis.

El nuevo obispo también destacó el peso de la comunidad hispana en esa jurisdicción e indicó que representa más de un tercio de los católicos locales. “Nuestra fe, nuestras tradiciones y nuestro amor por la familia enriquecen profundamente a toda la Iglesia”, señaló en un mensaje dirigido en español a los fieles..