Papa León XIV bendice a bebés gemelos cubanos nacidos en España

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La cubana Niurka Paz protagonizó un emotivo momento durante el primer acto público de la visita del Papa León XIV a España cuando el Sumo Pontífice bendijo sus bebés mellizos, Ares Ezequiel y Atenea, nacidos en el Hogar Santa Bárbara, de la red de Cáritas Madrid.

Con sus dos niños en brazos, la joven narró al Papa cómo encontró en la Iglesia una familia cuando llegó a Madrid sola, con los ahorros agotados y embarazada de sus gemelos en el verano del 2025.

"Santo Padre, gracias por acercarse a nosotros. Llegué a Madrid sola, embarazada de mis gemelos; tenía mucho miedo y no sabía cómo íbamos a vivir. Pero la Iglesia nos acogió y en Santa Bárbara encontré una familia, miembros del clero, voluntarios y mentores que nos acompañaron desde el primer momento”, le dijo al Papa-

El primer acto público en su actual visita a España del Sumo Pontífice fue este sábado seis de junio en el Centro de Información y Recepción 24 horas (CEDIA), perteneciente a Cáritas, en el barrio madrileño de Lucero.

“Aquí nacieron Ares Ezekiel y Atenea. Aquí recibieron el santo sacramento del bautismo. Hoy quiero entregarle estas cintas con sus nombres que representan sus vidas y como han salido adelante gracias al cuidado de todas estas personas y de la Iglesia”, afirmó Paz, de 33 años y graduada de Derecho en Cuba.

“Gracias Padre por ayudarnos a construir un futuro lleno de fe y de esperanza para nuestros niños”, agradeció al Sumo Pontífice quien acto seguido se levantó para recibir los lazos y bendecir a los gemelos mientras en medio de aplausos del público se escuchó un grito de “¡Viva Cuba Libre!”.

El Papa resaltó el ejemplo de esta joven madre cubana. “Gracias a un sueño y a una pequeña puerta abierta, Niurka les ha dado a Ares y Atenea la vida, su amor de madre, la gracia del Bautismo y la promesa de un futuro feliz”, destacó León XIV.