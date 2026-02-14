Detenida activista que ayuda a desamparados en La Habana; “No voy a detenerme", advierte

Getting your Trinity Audio player ready...

En la noche del 13 al 14 de febrero, la activista Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, fue detenida en La Habana mientras se trasladaba para distribuir ayuda a personas en que viven en la calle.

El periodista independiente José Luis Tan Estrada denunció en sus redes sociales que el vehículo en el que viajaba Lafita fue interceptado por agentes policiales y que una oficial preguntó, directamente, por su nombre, lo que indicaría que las autoridades ya la estaban esperando, tras haber sido vigilada durante el día.

Horas después del arresto que se prolongó por tres horas, Lafita denunció en su perfil de Facebook que las autoridades le confiscaron 200 envases térmicos y 20 litros de gasolina, por no presentar documentos de compra.

Además, compartió una fotografía en la que muestra marcas de moretones en su cuerpo, que atribuyó al forcejeo con agentes policiales al momento de ser conducida a la unidad policial.

En el momento de la detención se encontraba acompañada por su pareja Daniela Peral. Durante el operativo, los teléfonos de ambas dejaron de funcionar, por lo que quedaron incomunicadas.

Este sábado tras quedar en libertad, Lara Crofs dijo a sus represores: "No voy a detenerme en esto, tuvieron que reconocer que no estamos violando ninguna ley y soltarnos. Si quieren saber de qué yo hablo con las personas en la calle, deténganse a conversar con ellos, háganse cargo del pueblo, ellos son su responsabilidad".