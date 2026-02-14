Enlaces de accesibilidad

Detenida activista que ayuda a desamparados en La Habana; “No voy a detenerme", advierte

Fotos de RRSS de Yamilka Lafita, moretones tras su detención, escena de su labor con personas desamparadas y operativo policial.

  • La activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, fue detenida en La Habana la noche del 13 al 14 de febrero mientras distribuía ayuda a personas sin hogar.
  • El periodista José Luis Tan Estrada denunció que la Policía política interceptó su vehículo y que las autoridades ya la esperaban tras vigilarla durante el día.
  • Lafita fue liberada tres horas después; reportó la confiscación de 200 envases térmicos y 20 litros de gasolina, así como moretones por un forcejeo, y afirmó que seguirá brindando ayuda a los más necesitados.

La activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, fue arrestada de manera violenta en la madrugada cuando intentaba distribuir ayuda a personas que viven en la calle.

En la noche del 13 al 14 de febrero, la activista Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, fue detenida en La Habana mientras se trasladaba para distribuir ayuda a personas en que viven en la calle.

El periodista independiente José Luis Tan Estrada denunció en sus redes sociales que el vehículo en el que viajaba Lafita fue interceptado por agentes policiales y que una oficial preguntó, directamente, por su nombre, lo que indicaría que las autoridades ya la estaban esperando, tras haber sido vigilada durante el día.

Horas después del arresto que se prolongó por tres horas, Lafita denunció en su perfil de Facebook que las autoridades le confiscaron 200 envases térmicos y 20 litros de gasolina, por no presentar documentos de compra.

Además, compartió una fotografía en la que muestra marcas de moretones en su cuerpo, que atribuyó al forcejeo con agentes policiales al momento de ser conducida a la unidad policial.

En el momento de la detención se encontraba acompañada por su pareja Daniela Peral. Durante el operativo, los teléfonos de ambas dejaron de funcionar, por lo que quedaron incomunicadas.

Este sábado tras quedar en libertad, Lara Crofs dijo a sus represores: "No voy a detenerme en esto, tuvieron que reconocer que no estamos violando ninguna ley y soltarnos. Si quieren saber de qué yo hablo con las personas en la calle, deténganse a conversar con ellos, háganse cargo del pueblo, ellos son su responsabilidad".

