"No tienen forma de silenciar la verdad": el mensaje de MC K-Libre desde la cárcel 

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El rapero cubano Andrés Matos Alcántara, conocido como MC K-Libre, hizo llegar desde prisión una nota manuscrita a su colega Raudel Collazo, en la que reafirma su postura contra el régimen cubano y agradece el apoyo recibido. El mensaje se conoce mientras su familia denuncia que el artista continúa en prisión preventiva y alerta sobre el deterioro de su estado de salud.

"Cuando el rap no basta llega un punto donde hay que representar con hechos lo que dicen nuestros textos. No tienen forma de silenciar la verdad. Pase lo que pase, el enfoque es invariable. Fuego con la dictadura full time", escribió.

La publicación fue compartida por Collazo en Facebook junto a una fotografía de la nota, acompañada de un mensaje en el que expresó su preocupación por la situación del rapero.

"Matos MC K-Libre me mandó este mensajito, me partió el corazón. Él, que está en esa situación, transmitiéndome fuerza a mí. La impotencia, la rabia y toda esa repulsión que siento por sus verdugos no la puedo describir", comentó.

Collazo sostuvo además que el encarcelamiento del artista responde únicamente a las letras de sus canciones. "Ese muchacho no ha cometido ningún delito, o sí; escupirle la realidad a la dictadura en su propia cara", afirmó.

En declaraciones a Martí Noticias, el músico y activista aseguró que la situación de MC K-Libre "sigue siendo la misma o, si se quiere, un poquito peor", después de que la Fiscalía rechazara la solicitud presentada por la defensa para modificar la medida cautelar de prisión preventiva.

"Lo tienen preso ahí sin delito, sin una acusación formal. Lo tienen ahí por tenerlo, sencillamente por todo lo que dicen sus canciones contra la dictadura", denunció.

"Matos tiene una condición de salud bastante delicada. Es diabético tipo uno y además tiene EPOC. Necesita tener el medicamento porque se descompensa, tiene problemas con el oxígeno, problemas con la respiración, pierde el conocimiento y ahí adentro su esposa me dijo que no tienen medicamento. Dudo mucho que allí estén pendientes de eso", afirmó.

Asimismo, cuestionó las posibilidades de una defensa efectiva en casos considerados políticos.

"Él tiene un abogado que está tratando de luchar, pero en Cuba eso no vale de nada. Cuando tu problema es político, la dictadura hace todo lo posible por hacer inviable tu proceso y dificultarte lo bastante. Pienso que la situación de Matos es bastante complicada a día de hoy", señaló.

Un familiar de MC K-Libre, que pidió no ser identificado por razones de seguridad, confirmó a Martí Noticias que el abogado continúa realizando gestiones para lograr la excarcelación del músico.

"El abogado sigue trabajando. Presentó una queja para que se valore el cambio de medida y nada, seguimos esperando porque a él lo tienen allí, pero ni lo han interrogado ni nada", dijo.

Collazo también alertó sobre las consecuencias que podría tener para el rapero permanecer encarcelado sin recibir la atención médica que requiere.

"Matos lleva ya un mes y tanto en la cárcel. Tiene un diagnóstico realmente complicado: diabetes tipo 1 y EPOC. Si no recibe su tratamiento en forma y tiempo se puede descompensar, con consecuencias que solo Dios sabe. Y no creo que a nadie le interese eso en la cárcel del régimen", advirtió.

MC K-Libre permanece detenido desde el 25 de junio, cuando acudió a una citación policial en una unidad del municipio Playa, en La Habana.

Según denunció anteriormente a Martí Noticias su esposa, Ariacna Garcés Gómez, el músico fue citado para una supuesta entrevista, pero al presentarse fue esposado y trasladado inicialmente a una estación policial antes de ser enviado a la prisión de Valle Grande, donde permanece acusado de desórdenes públicos.