“No nos podemos quedar callados”: Habla la esposa del cubano detenido por protestar en el Capitolio

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Ariel Limias Leiva, de 53 años, fue detenido este viernes tras manifestarse frente al Capitolio Nacional, en La Habana, con un cartel contra la dictadura y la discriminación política. Su esposa, Yulia Morales Zamora, dijo a Martí Noticias que permanecía fuera de la estación policial sin poder comunicarse con él ni obtener información sobre su situación.

El hombre caminó desde la calle Monte hasta el Capitolio con un cartel que llevaba escrito por ambos lados los mensajes “Abajo la Dictadura” y “No más discriminación política absurda”. A los pocos minutos de permanecer en la escalinata, cuatro policías lo detuvieron y durante el arresto se le escuchó gritar “Abajo la Dictadura”.

“No es la primera vez que sale a hacer una protesta pacífica. En el 2021 él salió igual, lo metieron preso”, declaró.

La mujer, quien señaló que ambos son pastores cristianos y viven en La Habana Vieja, vinculó la protesta con las condiciones de vida de sus vecinos y la falta de libertades en Cuba.

“Es un horror ver tanta precariedad, tanta necesidad, tanta hambre tanto en el edificio, nuestros vecinos”, expresó. "Pero la gota que ya llenó el vaso fue lo ocurrido con Anna Bensi y Pregonero de Cristo".

Este jueves la creadora de contenido y activista Anna Sofía Benítez Silvente y su madre, Caridad Silvente, fueron declaradas culpables y condenadas cada una a dos años de limitación de libertad. El pastor Rolando Fidel Pérez, conocido como El Pregonero de Cristo, y su esposa, fueron detenidos por la Policía para impedirles acompañarlas en el juicio.

"No nos podemos quedar callados ante tanta injusticia e inhumanidad que tenemos aquí en este país", comentó.

Según Morales, su esposo mantiene desde 2021 una campaña pacífica en internet en la que denuncia distintas formas de discriminación, principalmente por motivos políticos. “Ahí él publica contra la discriminación política que tenemos, contra todas las discriminaciones”, explicó. “No tenemos libertades de ningún tipo. Es una mordaza lo que tenemos”.

Al momento de la entrevista, Morales dijo que la única información que había recibido era que su esposo estaba siendo interrogado, sin que pudiera precisar quién lo interrogaba ni los motivos de la detención.

“No tengo noticias de él de ningún tipo”, afirmó.