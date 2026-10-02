Cubano se manifiesta en el Capitolio con un cartel de "Abajo la Dictadura"

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Un cubano se manifestó este viernes en el Capitolio Nacional con un cartel de "Abajo la Dictadura".

El hombre caminó desde la Calle Monte hasta la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular con el cartel escrito por ambos lados donde reclamaba "No más discriminación política absurda".

A los pocos minutos de estar en la escalinata del edificio, fue detenido por cuatro policías. Mientras lo arrestaban se le escuchó gritar "Abajo la Dictadura".

Al momento de publicar esta nota Martí Noticias no ha podido verificar la identidad del manifestante.

Una acción similar en solitario hizo el guantamero Luis Robles. El joven caminó con un cartel que exigía la libertad del rapero Denis Solís, del Movimiento San Isidro. El video por el bulevar de San Rafael se hizo viral porque al momento de su detención un grupo de personas lo defendió.

El régimen lo condenó en 2022 a cinco años de prisión por cargos de propaganda enemiga y desobediencia. El 16 de enero de 2025 fue excarcelado bajo libertad condicional, tras conversaciones entre el régimen y el Vaticano.

Aós antes un grupo de artistas independientes planeó un performance contra el Decreto 349 frente al Capitolio. La acción consistía en que Luis Manuel Otero Alcántara se cubriera el cuerpo de excremento humano y exhibiera un cartel que decía “Arte libre” pero la policía lo detuvo antes de que pudiera completar la performance.

Tras el arresto, la curadora e historiadora del arte Yanelys Núñez Leyva logró hacer la acción en su lugar con un cartel que decía que la cultura cubana estaba siendo pisoteada.

Cuba vive su peor crisis en décadas. Solo en septiembre de 2026, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó 663 protestas, denuncias y expresiones críticas en el país.