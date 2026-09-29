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Vecinos de Lawton bloquean una calle para protestar por la escasez de agua

Protesta en Lawton por fallas en el abasto de agua
Protesta en Lawton por fallas en el abasto de agua

Sumario

  • Tras el cierre de la calle, los vecinos reportaron que una pipa de agua fue enviada al lugar y que el servicio se reanudó parcialmente.
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Una protesta por problemas en el servicio de agua potable tuvo lugar en la mañana de este martes en la intersección de las calles Concepción y Avenida Porvenir, en Lawton, municipio Diez de Octubre, La Habana.

Imágenes difundidas por el periodista independiente Mag Jorge Castro mostraron a un grupo de personas, entre ellas varias mujeres, bloqueando la vía pública con cubos sobre la calzada para exigir el restablecimiento del suministro.

Un vecino de la zona, quien prefirió no ser identificado, declaró que el agua suele entrar en días alternos, pero que llevaban cinco días sin recibir el servicio por tubería: "Aquí debería entrar un día sí, un día no, ya está entrando para cuatro o 5 días, 6 días, a partir de 4 días para adelante, cuatro, quinto día. Eso depende".

Lawton: protesta callejera tras días sin agua por fallas en la red
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Lawton: protesta callejera tras días sin agua por fallas en la red
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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El residente añadió que alrededor de las 11:00 de la noche del lunes el suministro comenzó a entrar, pero que debido a la falta de fuerza no llegó a muchas viviendas y no se pudieron llenar los depósitos elevados.

"Los que tienen tanques en la segunda o tercera planta el agua no le sube porque no tiene fuerza, tienen que cargarla a cubo", indicó.

Ante esta situación, los vecinos decidieron cerrar la calle alrededor de las 9 de la mañana. "Se tiraron para la calle a protestar, entonces ahora fue que trajeron una pipa y volvieron a poner el agua otra vez, después de la protesta", explicó.

La empresa estatal Aguas de La Habana ha señalado que las afectaciones en el bombeo responden a las constantes fallas del sistema eléctrico en el país. En una nota publicada este 29 de septiembre, la entidad informó que la fuente de abasto Ariguanabo interrumpirá temporalmente sus operaciones debido a una solicitud de "vía libre" por parte de la Organización Básica Eléctrica (OBE) para realizar labores de mantenimiento en sus redes.

La empresa indicó que esta parada afectará el servicio en los municipios La Lisa y Marianao.

Testimonios recogidos por Martí Noticias indican que en la capital hay zonas con más de cinco meses sin agua potable por tubería, mientras que en otros sectores la falta del servicio alcanza los nueve meses.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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