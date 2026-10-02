Congresistas de EEUU denuncian condena contra Anna Bensi y su madre en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas cubanoamericanos Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart denunciaron el proceso judicial contra la influencer Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente.

Tras salir del Tribunal este jueves, Bensi dijo que las dos habían sido declaradas culpables y sancionadas a dos años de limitación de libertad cada una.

“La condena que le ha impuesto la dictadura en Cuba a Anna Bensi y su madre es totalmente draconiana, inaceptable y cínica”, afirmó Giménez en una publicación en X.

“Su ‘juicio’ fue todo un teatro y denunciamos esta severa violación de Derechos Humanos desde el Congreso de Estados Unidos”, añadió.

Salazar denunció también la vigilancia contra quienes intentaban acompañar a la joven y a su madre.

“Hoy, Anna Bensi, de apenas 21 años, y su madre, Caridad, enfrentan un juicio en La Habana, mientras la Seguridad del Estado vigila las casas de periodistas y activistas que intentan acompañarlas”, escribió.

“Mientras la dictadura cubana se derrumba bajo el peso de sus propios fracasos, la represión es lo único que le queda. Pero voces como la de Anna se hacen cada vez más fuertes”, agregó la congresista.

Salazar destacó a la joven como ejemplo de resistencia frente a la intimidación. “Con apenas 21 años, Anna representa la valentía de tantos cubanos que se niegan a dejarse intimidar y guardar silencio”, sostuvo.

Díaz-Balart calificó el proceso como una “farsa de juicio”. “Estados Unidos reitera que no tolerará estas acciones de represión de una dictadura decadente, corrupta y abusiva”, escribió Díaz-Balart.

En otra publicación, el congresista había afirmado que Anna Bensi y su madre “representan la valentía de un pueblo que se hartó de la represión de un régimen comunista fracasado e inepto”.

“Estados Unidos no aceptará esta persecución política. El régimen debe saber que sus abusos no quedarán impunes y aquellos que reprimen, encarcelan e intimidan al pueblo cubano tendrán que rendir cuentas por sus acciones”, añadió.

Este jueves, la Policía dijo que Bensi y su madre enfrentan un proceso penal "por quebrantar los límites legales". El abogado Alain Espinosa, de Cubalex, aclaró a Martí Noticias que filmar a un funcionario en el ejercicio de sus funciones no constituye delito.

“Filmar a un funcionario público cuando está en el ejercicio de su trabajo, para documentar cualquier delito o violación que cometa, no es una violación ni un delito, sino que está protegido por el artículo 326 de la Ley del Proceso Penal”, señaló.