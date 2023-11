No hay plata y Argentina necesita terapia de shock, reitera Milei

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, mantendrá sus planes de aplicar una terapia de "shock" para resolver la crisis económica, con una inflación de tres dígitos, pobreza creciente y escasez de reservas.

En una reciente entrevista, Milei dijo que su gobierno, que asumirá el 10 de diciembre, tendrá que hacer profundos recortes de gastos, algo que prometió en la campaña como parte de su plan de "motosierra" para cortar el gasto estatal.

"No hay plata. No hay plata", dijo Milei a la radio local Neura. "Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a una hiperinflación y nos vamos a 95 % de pobres y 70-80 % de indigentes".

Argentina, la segunda mayor economía de Sudamérica, está luchando contra una inflación del 143 % y reservas netas negativas del banco central de 10.000 millones de dólares. Más del 40 % de la población vive en la pobreza y una recesión está acechando.

El presidente electo, que se describe como anarco-capitalista y ha dividido la opinión pública en Argentina y otros lugares del mundo con sus planes de dolarizar la economía y cerrar el banco central, dijo que limitará el tamaño del Estado y tendrá equilibrio fiscal para fines de 2024.

"Voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto", afirmó y dijo que eso podría significar meses duros en el país.

"El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que gasta de más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", agregó.

Una carrera contra el tiempo

El presidente electo cuenta con muy poco tiempo para preparar la transición.

Cuando faltan menos de tres semanas para su investidura el 10 de diciembre, Milei no tiene experiencia ejecutiva y cuenta con pocos aliados en su bando.

El periodo de transición presidencial en Argentina es uno de los más cortos de Latinoamérica. En Colombia dura al menos seis semanas y en Brasil dos meses. A las elecciones del próximo año en México les seguirá un periodo de transición de un semestre.

Milei “es nuevo en la política, encabeza un partido político chico y no ha conformado un equipo experimentado. Le vendría bien más tiempo para preparar su agenda, reclutar a asesores y a altos funcionarios, y crear coaliciones en el nuevo Congreso”, dijo a The Associated Press Benjamin Gedan, director del programa para Latinoamérica en el Wilson Center, un instituto de investigación con sede en Washington.

“Esto es particularmente importante porque Argentina está al borde del colapso, así que no tendrá tiempo para aprender sobre el cargo”, añadió.

El puesto clave que debe asignar es el del ministro de Economía, tomando en cuenta el enorme déficit presupuestario, las mermadas reservas de dólares y un programa de créditos de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que debe seguir pagando. Cuatro de cada 10 argentinos viven en la pobreza, la inflación anual se encuentra en una tasa del 143 % y es probable que continúe acelerándose, a menos a corto plazo.

La ambición de Milei para reducir al Estado requiere de personal con un profundo conocimiento de su agenda, a fin de tomar decisiones que sean tanto burocráticas como políticas, dijo Sergio Berensztein, un analista político que vive en Buenos Aires. Su propuesta oficial de gobierno carece de detalles y está repleta de puntos al estilo de facilitar la compra de armas.

Milei dijo en un comunicado que no divulgará ninguno de sus nombramientos hasta el 10 de diciembre, aunque ha dado a conocer algunos nombres durante sus primeras entrevistas como presidente electo, entre ellos sus elegidos para encabezar el ministerio de Justicia y un nuevo ministerio de Capital Humano, personas de las que el columnista político Joaquín Morales Solá escribió en un artículo publicado el miércoles en el diario La Nación que son gente “con probada aptitud para la función pública”.

Visita de Trump y respuesta a China

Tras su triunfo, Milei ha recibido una serie de mensajes de felicitación, entre ellos el del presidente estadounidense Joe Biden, con quien sostuvo una conversación telefónica el miércoles sobre “la sólida relación entre Estados Unidos y Argentina en cuestiones económicas, en cooperación regional y multilateral”.

Y este jueves, el presidente electo anunció en un comunicado que el exmandatario de Estados Unidos Donald Trump viajará a Buenos Aires para reunirse con él, aunque no dio detalles de cuándo será la visita ni aclaró si Trump asistirá a su asunción.

"Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección en la Argentina. Todo el mundo estaba mirando", dijo Trump en un video publicado el martes en la red social Truth Social.

"Estoy muy orgulloso de vos. Vas a cambiar totalmente a tu país y realmente hacer a la Argentina grande de nuevo", añadió.

De otro lado y suavizando el tono de sus duras críticas al gobierno de China, Milei agradeció al presidente del gigante asiático, Xi Jinping, por una carta en donde lo felicitaba por los resultados de las elecciones.

"Agradezco al presidente Xi Jinping las felicitaciones y los buenos deseos", dijo Milei en su cuenta personal de X. "Le envío mis más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China", agregó.

China es el segundo socio comercial de Argentina, después de Brasil.

Milei también compartió la imagen de una carta del martes de Xi traducida al español, en la que el líder chino dice que está listo para trabajar juntos y destaca la importancia de los lazos bilaterales entre las dos economías emergentes.

Milei derrotó el domingo al ministro de Economía peronista Sergio Massa en un balotaje, un castigo de los votantes al gobierno de centroizquierda al que muchos culpan de impulsar la crisis con un alto gasto que brinda apoyo a millones, pero ha probado ser insostenible.

[Con información de Reuters y AP]