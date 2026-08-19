Néstor Cortés vuelve a Grandes Ligas con los Filis de Filadelfia

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Nasty Néstor está de vuelta.

Cuando muchos pensaban que el zurdo cubano Néstor Cortés estaba acabado y no volvería a lanzar en Grandes Ligas, los Filis de Filadelfia le han dado una nueva oportunidad al carismático pitcher de 31 años.

Cortés viene de una cirugía en el flexor del brazo izquierdo y no lanza el 3 de septiembre del año pasado, cuando militaba con los Padres de San Diego.

Se ha recuperado satisfactoriamente y en las últimas presentaciones ante organizaciones de Grandes Ligas exhibió una velocidad entre 89 y 94 millas por hora.

Según el periodista cubano Francys Romero, de MLB.com, Equipos como los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston y los Medias Blancas de Chicago también mostraron interés en él, aunque fueron los Filis quienes decidieron firmarlo con un contrato de Grandes Ligas por el resto de la temporada 2026.

No está claro cómo el nacido en Batabanó se integrará a una rotación que tiene a los zurdos Cristopher Sánchez y Jesús Luzardo, y a los derechos Zack Wheeler, Aaron Nola y Andrew Painter.

Podría sumarse al bullpen o ser utilizado como un eventual sexto abridor, para darle un día más de descanso a los otros, cuando ya empieza a aflorar el cansancio de una larga campaña y llega la recta final, con Filadelfia a la caza de un puesto en la postemporada por la Liga Nacional.

También podría insertarse en lugar de Painter (2-8, 6.43 de efectividad en 16 aperturas) o en el de Nola (4-9, 5.33).

El equipo no ha anunciado cuándo activará al pintoresco zurdo de incómodos envíos, que le han valido el apodo de Nasty Néstor.

Cortés ha actuado en ocho campañas en las Mayores, cinco de ellas con el uniforme de los Yankees.

Debutó en 2018 con los Orioles de Baltimore y en total, acumula balance de 35 triunfos, 25 derrotas y promedio de limpias de 3.94 en 143 partidos, 94 de ellos como abridor, con 604 ponches en 602.1 innings.

Una vez que debute con el uniforme de los Filis, se convertirá en el trigésimo cubano en esta temporada de Grandes Ligas.

La cifra se queda corta, en comparación con los 34 cubanos que jugaron en la temporada del 2025, un récord histórico de participación para nacidos en la Mayor de Las Antillas en una campaña de MLB.