Murió Tommy John, primer pitcher sometido a cirugía de reparación de codo

A los 83 años, murió este domingo Tommy John, el ex lanzador que dejó una huella más allá de los montículos de Grandes Ligas.

Su nombre se asocia a una cirugía de reconstrucción del codo, que ha salvado las carreras de muchos pitchers, pues fue él el pionero en someterse a esta operación.

Hace una semana había enviado una carta de despedida, que fue leída durante el Old Timers Game, el juego anual de veteranos de los Yankees de Nueva York, uno de los equipos donde jugó a lo largo de su carrera.

El doctor Frank Jobe llevó a cabo el entonces novedoso procedimiento en 1974, cuando el zurdo John jugaba para los Dodgers de Los Angeles.

Aunque la cirugía realmente se llama "reparación del ligamento colateral cubital", desde entonces se le conoce como "Tommy John", quien, a su vez, tras someterse a la operación y regresar un año después para extender su carrera hasta 1989, recibió el apodo de "El Hombre Biónico".

El doctor Jobe reemplazó el ligamento del codo del brazo de lanzamiento de John con un tendón de su antebrazo derecho. Aunque el procedimiento ya se había realizado en otras personas, generalmente se hacía en muñecas y manos.

El zurdo de los Dodgers fue el primer lanzador de béisbol al que se lo hicieron en el codo.

La cirugía se llevó a cabo el 25 de septiembre de 1974 y duró cuatro horas; Jobe hizo agujeros en el húmero y el cúbito del brazo izquierdo y usó anclajes para insertar el tendón en lo que era aproximadamente una forma de ocho.

Parecía improbable que John pudiera volver a lanzar, ya que la mayoría de los lanzadores que se habían operado los brazos nunca volvieron a ser efectivos.

El cirujano le dio a la operación una probabilidad de éxito de uno entre 100, a pesar de lo cual, el pitcher corrió el riesgo.

La recuperación fue larga y lenta, por más de un año. El 16 de abril de 1976, hizo su regreso, contra los Bravos en Atlanta. Aunque permitió tres carreras en cinco entradas y cargó con la derrota, fue la primera vez que un lanzador abría un juego después de una cirugía de reconstrucción del ligamento colateral cubital.

En su siguiente apertura, cinco días después, lanzó siete entradas en blanco. El milagro se había obrado.

Desde entonces, centenares de lanzadores, incluidos los cubanos José Fernández, Adrián Morejón y Johan Oviedo, han pasado por el quirófano para reparar sus codos y extender sus carreras, con probabilidades de éxito casi al 100 por ciento, lejos de aquel enorme riesgo que representó el experimento del Dr. Jobe.