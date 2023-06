Mujeres trans agredidas y lesionadas en Cuba, sin derecho a presentar denuncia

Seis mujeres trans fueron agredidas en la noche del martes en un punto de encuentro de la comunidad LGBTQA+ en la ciudad de Cárdenas, provincia Matanzas.



Martí Noticias pudo hablar con una de las dos personas que resultaron lesionadas en el incidente, quien se identificó como Jenny Colón. Colón nos dijo que era cerca de la medianoche cuando un grupo de cuatro a cinco hombres que pasaban por el lugar, en un coche de caballos les tiraron piedras y botellas.



“A mí me dio una piedra en la mano que tengo un yeso puesto actualmente. En esa mano herida ahí tengo puesto un yeso. A mí me fracturan el dedo del medio. Estamos en un lugar donde nosotros nos paramos y ellos pasaron tirando botellas y piedras, nosotros también le tiramos, pero ellos son más ágiles que nosotros, me entiendes”.

Poco después, los agresores regresaron al lugar, señaló la mujer trans.



“Y ya y se fueron y nosotros dijimos ya aquí no va a pasar más nada pero ellos volvieron y regresaron con una jaba de botellas”.



ATENCIÓN: Imagen con contenido gráfico que puede herir la sensibilidad del usuario.

Poco después, las 6 mujeres trans se dirigieron a la unidad de la policía de la localidad, allí las autoridades las trasladaron hacia el policlínico, donde les hicieron un certificado de lesiones pero no les permitieron asentar la denuncia sobre lo ocurrido, ya que eran lesiones leves, asegura la víctima.

“Lesiones leves, denuncia para nada. Es decir, que todos los días nos pueden caer a piedras que si no nos pasa nada no importa. Para que aceptaran la denuncia tiene que haber brazo partido, puñaladas, cabeza partida; mientras tanto, no son denuncias. Casi todas las semanas nosotros tenemos una cosa parecida así, lo que ya hacía que no íbamos a la unidad de la policía, porque… para qué?, si no nos hacen caso”.



Según Colón, el miércoles después de presentarse en Fiscalía, en la ciudad de Cárdenas y de las presiones de activistas de la comunidad LGBTQA en redes sociales, las autoridades las llevaron de nuevo al hospital para que los médicos las examinaran y fue ahí donde le detectaron que tenía una fractura en un dedo de su mano. Después procedieron a tomarles declaración de lo sucedido.

“Pero aun así, salimos de hacer de hacer la denuncia a las 10 de la noche, a mi nadie del CENESEX me ha llamado a preguntarme nada”.

En este momento, afirmó Colón, hay una persona detenida.



La rusa, otra de las mujeres trans que se encontraban en el lugar, dijo a Martí Noticias que la policía fue avisada de que los agresores habían regresado al lugar y que permanecieron allí por un rato, pero no hicieron absolutamente nada para detenerlos en ese momento.



“A una amiguita mía le dieron por la barriga, le partieron el dedo; a otra le dieron por el pie. Nosotros hablamos con la policía y volvieron a dar la misma respuesta que no procedía ni los crímenes de odio, ni la homofobia ni la transfobia”.



Martí Noticias intentó en varias ocasiones comunicarse vía telefónica con el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, para saber si han tomado alguna acción sobre este ataque, pero nuestra llamada no fue atendida. También intentamos a través del correo electrónico y hasta el cierre de esta nota no habíamos recibido respuesta.