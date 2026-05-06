Muere Ted Turner, el magnate que llevó CNN a Cuba y entabló amistad con Castro (VIDEO)

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El magnate estadounidense Ted Turner, pionero de la televisión por cable, falleció este miércoles a los 87 años en su residencia cerca de Tallahassee, Florida, rodeado de su familia, según confirmaron fuentes cercanas y su propia cadena.

Turner visitó Cuba en varias ocasiones y mantuvo una amistad pública con Fidel Castro. En 1982, tras ser invitado por el entonces gobernante cubano, pasó cuatro días en la isla caribeña fumando puros, asistiendo a partidos de béisbol, cazando y discutiendo política.

Turner quedó impresionado y llegó a decir que “Fidel no es comunista, es un dictador como yo”. Esa visita impulsó la expansión internacional de CNN: Castro le aconsejó llevar su señal al mundo entero, y Turner lo tomó en serio. Meses después, la cadena comenzó a transmitir en Asia y, en 1985, en Europa.



En 1990, Turner regresó a La Habana para grabar la entrevista “Una conversación con Fidel Castro”, un programa en el que Castro, en su estilo habitual, monopolizó la conversación durante horas.

En 1997, Turner elogió públicamente al régimen de La Habana para conseguir permiso para abrir lo que sería la primera corresponsalía de un medio extranjero capitalista en Cuba.

Poco después, en diciembre de 1997, Turner viajó con su entonces esposa, la actriz Jane Fonda, a inaugurar el buró de CNN en La Habana y se reunió nuevamente con Castro.

En entrevista con la periodista Christiane Amanpour en 2015, Turner dijo que la curiosidad fue lo que lo llevó a conocer a Fidel Castro, a quien definió como un hombre muy valiente por enfrentar a Estados Unidos.

Sus visitas y la apertura de la sede de CNN en Cuba generaron críticas de exiliados y defensores de los derechos humanos, quienes acusaron a Turner de legitimar al régimen castrista. Aun así, el empresario defendió su acercamiento como una forma de fomentar el diálogo y el intercambio informativo.

Robert Edward Turner III nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Ohio. Heredó un pequeño negocio de vallas publicitarias de su padre y lo convirtió en un imperio.

En 1980 fundó CNN, el primer canal de noticias 24 horas, que revolucionó el periodismo global. También creó Turner Broadcasting System (TBS), TNT y otros canales, y fue propietario del equipo de béisbol, los Bravos de Atlanta. Turner fue un destacado filántropo y activista ambiental.

Donó miles de millones a causas como la lucha contra el cambio climático a través de la Turner Foundation y la ONU. Fue un defensor de la población y la sostenibilidad, y un apasionado navegante que ganó la Copa América en 1977. Su vida personal incluyó varios matrimonios y una batalla pública contra el trastorno bipolar. En sus últimos años redujo su presencia en los medios.

Turner deja un impacto imborrable en la información mundial, pero también un legado muy polémico: para muchos cubanos y observadores, representó un recordatorio de cómo el poder mediático estadounidense pudo ser complaciente con una dictadura brutal, priorizando el acceso y los negocios por encima de la denuncia de la represión y la falta de libertades en Cuba.