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Montes y Morales con debuts de ensueño en Grandes Ligas. 

Lázaro Montes recorre las bases, tras pegar su primer jonrón en Grandes Ligas.
Lázaro Montes recorre las bases, tras pegar su primer jonrón en Grandes Ligas.

Sumario

  • Lázaro Montes y Yohandy Morales debutaron de forma brillante en las Grandes Ligas al conectar sus primeros jonrones en las Mayores.
  • Montes, de 21 años, impulsó dos carreras y bateó de 4-2 en la victoria de los Marineros de Seattle 9-6 sobre Boston.
  • Yohandy “Yoyo” Morales, de 24 años e hijo del ex pelotero Andy Morales, conectó jonrón, sencillo y doble en el triunfo de Washington 9-5 ante Atlanta.

Lázaro Montes y Yohandy Morales no demoraron en demostrar los reportes que los precedían antes de debutar en las Grandes Ligas.

Montes, de 21 años, y Morales, de 24, dispararon sus primeros cuadrangulares en las Mayores, para ayudar a los Marineros de Seattle y los Nacionales de Washington, respectivamente, a ganar sus juegos el martes en la noche.

El habanero Montes, jugador nacido en Cuba número 30 en la actual campaña, recibió boleto en su primera comparecencia al plato, remolcó su primera carrera en las Mayores con sencillo en su segundo turno, y desapareció la pelota por el jardín central del Fenway Park en su tercer chance.

En total, se fue de 4-2, con dos impulsadas, una base por bolas y se ponchó una vez, en la victoria de los Marineros 9-6 sobre los Medias Rojas de Boston.

“Siempre estuve listo. Pensaba demasiado en esto, pero siempre estuve listo. Seguir creciendo, y las pequeñas cosas, eso era lo más importante para mí”, manifestó el muchacho de Guanabacoa, que tuvo a su esposa y su pequeño bebé alentándolo en los graderíos.

“Su energía ya se hace sentir”, dijo Dan Wilson, manager de los Marineros, refiriéndose a la personalidad extrovertida del recién llegado.

Por su parte, el hijo del ex antesalista habanero Andy Morales despachó un bambinazo en su segundo turno y añadió sencillo y doblete, con par de anotadas y una empujada, en el triunfo de los Nacionales 9-5 sobre los Bravos de Atlanta.

“Esta noche supera cualquier sueño que hubiera imaginado. Sin duda, la mejor experiencia de mi vida, todo lo que soñábamos de pequeños, y todo el esfuerzo que puse, obviamente valió la pena para llegar a este momento”, dijo Yoyo Morales, nacido en Miami, después del partido, del que fueron testigos desde las gradas sus padres y otros familiares.

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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