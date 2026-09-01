Más sangre cubana llega a las Mayores: Yohandy Morales 

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Con la llegada del 1 de septiembre, los rosters de Grandes Ligas se expanden de 26 a 28 peloteros y muchos equipos aprovechan para darle a sus principales prospectos en las Menores su primera oportunidad en el más alto nivel.

Tal como hicieron los Marineros de Seattle con su jardinero cubano Lázaro Montes, los Nacionales de Washington han llamado a Yohandy Morales, hijo del ex tercera base de los equipos habaneros y de la selección nacional Andy Morales León.

En declaraciones a Martí Noticias, su padre no podía esconder la alegría por ver a su hijo llegar al mejor béisbol del mundo.

“No me cabe un alpiste, imagínate, es el fruto de tanto esfuerzo, tantos años de trabajo”, dijo Andy Morales.

“Él estaba pescando con un compañero de equipo, cuando el manager de Rochester lo llamó para decirle del ascenso. A esa hora, a recoger todas las cosas y manejar seis horas hasta Washington”, contó Morales.

“Ha tenido un gran año y creo que merecía haber sido llamado antes, pero los tiempos de dios son perfectos. Ahora viene lo más difícil, que es mantenerse”, añadió el orgulloso papá.

Yohandy, apodado “Yoyo”, nació en Miami hace 24 años y es un portento de seis pies y tres pulgadas de estatura, que se desempeña en la antesala y primera base.

Fue seleccionado por los Nacionales en la segunda ronda del draft amateur del 2023, procedente de la Universidad de Miami, y ha tenido un rápido ascenso a través de las diferentes categorías de las Ligas Menores.

Esta temporada, con el equipo Rochester Red Wings en AAA, bateaba para .286, con 25 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas en 104 partidos.

En el invierno fue a jugar con los Cangrejeros de Santurce a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y que el Jugador Más Valioso de la serie final ante los Leones de Ponce.

Luego jugó en la Serie del Caribe disputada en México, donde promedió .500, con dos vuelacercas y tres remolcadas.

Yoyo Morales fue incluido en el roster de 40 peloteros de Grandes Ligas de los Nacionales y se espera que debute este martes o el miércoles, durante una miniserie de dos juegos ante los Bravos de Atlanta en la capital del país.