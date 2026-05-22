Miller afirma que EEUU está más cerca que nunca de una Cuba libre

Getting your Trinity Audio player ready...

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales asesores de políticas y seguridad nacional del presidente Donald Trump, calificó esta semana al régimen cubano al calificarlo como “el último bastión del comunismo” y “el último puesto avanzado de la Guerra Fría”.

El funcionario recordó que Cuba, situada a solo minutos de vuelo de las costas estadounidenses, ha funcionado durante décadas como “base de operaciones” para los adversarios de Estados Unidos.

“Estamos más cerca que nunca del día en que Cuba sea libre”, declaró Miller, quien vinculó sus palabras con la reciente acusación formal presentada por el Departamento de Justicia contra Raúl Castro.

Según indicó, la política de la actual administración busca poner fin a “décadas de opresión comunista” en la isla.“El presidente Trump, a través de su liderazgo y su visión, nos ha acercado más que nunca al día en que Cuba será libre”, añadió.

El Departamento de Justicia encausó está semana a Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate”, incidente en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal.

Raúl Castro enfrentra cuatro cargos de asesinato, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses.