Miles de venezolanos vuelven a las calles para exigir elecciones presidenciales en 2027

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Venezolanos salieron este jueves a las calles de Caracas y otras ciudades del país para exigir elecciones presidenciales en 2027, durante una jornada de protestas convocada por Vente Venezuela, la organización política que lidera María Corina Machado.

Según reportó la agencia Reuters, las manifestaciones se registraron en Caracas, Valencia, Maracay, San Cristóbal y Maracaibo, en la primera jornada de protestas opositoras de alcance nacional en casi dos años.

La convocatoria coincidió con el tercer aniversario de las elecciones primarias del 22 de octubre de 2023, en las que Machado obtuvo más del 90 % de los votos y fue elegida candidata presidencial de la oposición. Posteriormente, una inhabilitación política le impidió participar en las elecciones de julio de 2024.

Los manifestantes reclamaron un cronograma electoral que permita celebrar elecciones presidenciales en 2027, la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y garantías para el regreso de Machado, quien permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025.

En Maracay, estado Aragua, Reuters documentó una concentración de cientos de personas que portaban banderas venezolanas y expresaban sus expectativas de cambios políticos.

Leosmary Hernández, una estudiante de cosmetología de 18 años que participó en la manifestación, dijo a Reuters que había decidido salir nuevamente a protestar pese a las dificultades económicas y educativas que enfrenta.

“Ver esto me hace feliz porque sé que el cambio es posible”, expresó la joven, quien también aseguró que tiene menos miedo de manifestarse que en ocasiones anteriores y que desea que su voz sea escuchada.

Movilizaciones simultáneas en Caracas

En la capital venezolana, la concentración opositora estaba prevista inicialmente en Plaza Venezuela, frente a la Torre Polar. Sin embargo, los participantes trasladaron su manifestación a un lugar cercano, después de que el oficialismo convocara otra marcha desde el mismo sector.

La jornada también estuvo marcada por los reclamos de libertad para los presos políticos. La organización Foro Penal registra más de 320 personas detenidas por razones políticas, pese a las excarcelaciones efectuadas durante este año.

Sin fecha para las elecciones presidenciales

Las manifestaciones se producen mientras representantes del régimen de Venezuela y un sector de la oposición mantienen negociaciones respaldadas por Estados Unidos para establecer garantías políticas y electorales.

Las conversaciones incluyen posibles cambios en el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, aunque hasta ahora no se ha anunciado un cronograma para la celebración de nuevas elecciones.

Machado y su organización política no participan directamente en esas negociaciones. La dirigente ha insistido en que las elecciones presidenciales deben celebrarse a más tardar en julio de 2027.