Machado llama a tomar las calles, exigir elecciones y la libertad de los presos políticos en Venezuela

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La dirigente opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, convocó a una nueva jornada de movilizaciones para este jueves 22 de octubre en Caracas y otras ciudades de Venezuela, con el propósito de exigir elecciones presidenciales y mantener la presión ciudadana en favor de una transición democrática.

A través de un mensaje dirigido a los venezolanos, Machado reiteró la importancia de la organización y la participación ciudadana para alcanzar cambios políticos en el país.

“Pero, sobre todo, lo que estamos decididos a hacer para llegar hasta el final”, expresó la dirigente opositora en su llamado a la movilización.

Machado también reivindicó los resultados de las protestas pacíficas y de la participación electoral durante los últimos años. En su mensaje hizo referencia a las elecciones primarias de la oposición de 2023 y a los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, cuya victoria reivindica la oposición venezolana.

La dirigente sostuvo que esos acontecimientos fueron posibles gracias a la convicción de los ciudadanos de que podían impulsar cambios políticos mediante mecanismos democráticos y movilizaciones pacíficas.

Elecciones y libertad para los presos políticos

A la convocatoria se han sumado organizaciones de la sociedad civil que consideran indispensable establecer condiciones concretas para avanzar hacia una transición política en Venezuela.

Rodrigo Diamanti, representante de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, señaló que una de las principales exigencias es definir una fecha para la celebración de nuevas elecciones presidenciales.

“Necesitamos una fecha electoral para podernos organizar como sociedad. También tenemos que exigir la libertad de los presos políticos”, afirmó Diamanti.

El activista aseguró que más de 324 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, cifra que atribuyó a la situación actual de los detenidos en Venezuela.

Diamanti también reclamó garantías para el regreso de María Corina Machado al país, al considerar que la participación de los principales dirigentes opositores es necesaria para el desarrollo de una transición democrática.

La convocatoria también ha sido difundida por dirigentes políticos como el expreso político Juan Pablo Guanipa, quien, mediante mensajes en redes sociales, ha promovido la participación ciudadana en las movilizaciones previstas en distintas ciudades venezolanas.

Estados Unidos mantiene su plan de transición para Venezuela

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado su respaldo a los mecanismos de diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolana, como parte de los esfuerzos para alcanzar una solución política a la crisis del país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha explicado que Washington impulsa un plan estructurado en tres fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática.

La estrategia contempla inicialmente garantizar la estabilidad institucional, avanzar en la recuperación económica y generar las condiciones necesarias para una transición que permita la celebración de elecciones libres.

Washington también ha señalado que un proceso electoral requiere garantías institucionales y políticas que permitan la participación de los distintos sectores del país.