Protestas en Venezuela aumentaron 229 % durante los primeros nueve meses de 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

Las protestas en Venezuela aumentaron un 229,3 % entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según el más reciente balance del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), que documentó 5.757 manifestaciones en distintas regiones del país.

El incremento refleja una mayor actividad de protesta ciudadana, impulsada por reclamos económicos, sociales y políticos. Entre las principales exigencias figuran mejoras salariales, pensiones dignas, atención médica, suministro de energía eléctrica, acceso al agua potable, garantías electorales y liberación de presos políticos.

De acuerdo con el Observatorio, durante septiembre se registraron 1.101 protestas, un promedio aproximado de 37 manifestaciones diarias. Esta cifra representó un incremento del 489 % frente al mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 187.

Los reclamos por las interrupciones del servicio eléctrico también aumentaron. El informe correspondiente a septiembre documentó 531 manifestaciones relacionadas con apagones, un incremento del 138 % respecto al período de comparación reportado por la organización.

Las exigencias políticas forman parte de este escenario. El Observatorio identificó durante septiembre 166 protestas vinculadas con la participación política y otras 162 relacionadas con el derecho a la justicia, incluidas demandas de elecciones con garantías y libertad para los presos políticos.

Denuncias de restricciones al derecho a manifestar

La Constitución de Venezuela establece en su artículo 68 el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, mientras que el artículo 57 garantiza la libertad de expresión.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado restricciones al ejercicio de la protesta, entre ellas despliegues de funcionarios antimotines de la Policía Nacional Bolivariana y actuaciones de cuerpos de seguridad para impedir el avance de manifestantes.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 28 protestas reprimidas durante septiembre en 11 estados del país, con denuncias sobre la participación de grupos civiles armados.

Zulia concentró nueve de estos episodios y el Distrito Capital registró cuatro, de acuerdo con el balance de la organización.

Oposición y oficialismo convocan movilizaciones

El aumento de las manifestaciones coincide con una nueva jornada de movilizaciones convocada por sectores de la oposición venezolana para este jueves 22 de octubre, con actividades previstas en Caracas y otras ciudades del país.

El partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, llamó a sus seguidores a concentrarse a partir de las 4:00 de la tarde para exigir un cronograma electoral que permita celebrar elecciones presidenciales en 2027, la liberación de presos políticos y garantías para el regreso de la dirigente opositora al país.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, convocó una movilización oficialista para la misma fecha en Caracas, bajo el argumento de promover la prevención del cáncer de mama.

La concentración del oficialismo está prevista para las 2:00 de la tarde en el Paseo de la Resistencia Indígena, antiguo Paseo Colón, a pocos metros del lugar escogido por la oposición.

Las dos convocatorias coinciden así en fecha y en una misma zona de la capital venezolana, aunque responden a objetivos distintos.

La jornada de este jueves podría modificar el balance de manifestaciones registrado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, cuyas estadísticas disponibles hasta ahora corresponden al cierre de septiembre.