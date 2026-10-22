Ronda de negociaciones en Venezuela concluye con acuerdos para revisar leyes y avanzar en reformas institucionales

Getting your Trinity Audio player ready...

La tercera ronda de negociaciones entre delegaciones de la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea Nacional de mayoría oficialista concluyó en Caracas con acuerdos para avanzar en la reforma del marco legal venezolano y la reconstrucción de las instituciones.

Durante esta etapa se celebraron dos sesiones plenarias y quince reuniones técnicas, en las que se dio continuidad a las tres mesas de trabajo existentes y se instaló una cuarta dedicada a las garantías políticas, económicas y sociales.

Entre los principales compromisos figura la revisión de la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que regula las inhabilitaciones políticas, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, particularmente en lo relacionado con la tipificación del delito de terrorismo.

En materia judicial, las delegaciones también informaron sobre los avances del proceso de evaluación de 127 aspirantes de la sociedad civil, como parte de los trabajos vinculados a la renovación institucional.

Elecciones y garantías democráticas

El diputado de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Miguel Matheus, señaló que las conversaciones están orientadas a establecer las condiciones necesarias para que los venezolanos puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.

Matheus destacó la importancia de recuperar la independencia institucional, garantizar la participación de los partidos políticos y restablecer las libertades ciudadanas y de prensa.

Asimismo, advirtió que establecer una fecha electoral no sería suficiente sin resolver previamente los problemas estructurales que afectan el ejercicio democrático.

Por su parte, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, sostuvo que Venezuela debe celebrar elecciones “más temprano que tarde” y aseguró que ambas delegaciones continúan trabajando en un plan de tres etapas, acordado bajo la mediación de Estados Unidos, para avanzar en la reinstitucionalización del país.

La tercera ronda concluyó sin el anuncio de una fecha para las próximas elecciones presidenciales. Ambas delegaciones tienen previsto reunirse nuevamente entre el 11 y el 15 de noviembre para dar continuidad a las negociaciones sobre las garantías políticas y las reformas institucionales necesarias para la celebración de los comicios.