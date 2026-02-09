Miami-Dade lanza portal de transparencia sobre negocios vinculados a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade anunció el lanzamiento de una página pública de “Transparencia de Cumplimiento” para centralizar registros relacionados con la revisión de actividades comerciales vinculadas a Cuba.

El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, dijo que el nuevo portal busca ofrecer acceso claro a la información generada durante meses de revisión administrativa.

“Hoy lanzamos una nueva Página de Transparencia de Cumplimiento para brindar a nuestros residentes acceso claro y centralizado a los registros e información generados durante nuestra revisión de actividades comerciales vinculadas a Cuba en el Condado de Miami-Dade”, afirmó en una publicación en redes sociales.

El objetivo, explicó, es “asegurar que todo negocio que opere en nuestro condado cumpla con las leyes estatales y locales, especialmente cuando existen preocupaciones de seguridad nacional”.

Según Fernández, la iniciativa responde a la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero de 2026, que declara que las políticas del gobierno cubano representan “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, y a la declaración de emergencia nacional asociada bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

La oficina indicó que el sitio funcionará como un repositorio centralizado de registros públicos, incluida la correspondencia recibida por el recaudador de impuestos en relación con los esfuerzos de cumplimiento. El organismo subrayó que la revisión se limita a las competencias locales sobre los Recibos de Impuestos Comerciales, conforme al Capítulo 205 de los Estatutos de Florida, y que no determina el estatus de licencias federales ni el cumplimiento de sanciones bajo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La congresista María Elvira Salazar respaldó la iniciativa. “La transparencia es innegociable cuando la seguridad nacional está en juego”, afirmó y felicitó a Fernández por “exponer las actividades comerciales vinculadas a Cuba y por brindar al público las herramientas para que las examine por sí mismo”.

Salazar añadió que, durante décadas, el régimen cubano “ha robado a la comunidad exiliada” y sostuvo que “no habrá refugio seguro” para quienes financien al gobierno de la isla.

A finales del pasado año Fernández informó sobre la revocación del Impuesto Local de Negocios a varias empresas del condado acusadas de participar en comercio ilegal con La Habana.

“Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener a un régimen que reprime a su pueblo y viola la ley federal”, dijo en ese momento.