Melania media un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en Oleshky para llevar ayuda y evacuar civiles

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La oficina de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que ayudó a concretar un alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania en la ciudad ucraniana de Oleshky, con el fin de permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación segura de civiles, según un comunicado de su oficina.

Melania Trump y su representante trabajaron directamente con los liderazgos ruso y ucraniano para definir los términos del acuerdo, que establece detener temporalmente toda acción militar a partir del 29 de octubre de 2026. La oficina de la primera dama reveló que ella inició las conversaciones en su papel formal de "intermediaria exclusiva" y puso a ambas partes de acuerdo en los objetivos, procedimientos técnicos, plazos y condiciones.

"La situación en Oleshky es desesperada. Es una ciudad de primera línea al borde del desastre", dijo la primera dama. Según explicó, la población que queda es mayoritariamente de personas mayores que necesitan atención médica, medicinas, alimentos y agua potable, y vive con electricidad limitada, entre carreteras minadas y ataques militares regulares.

Melania detalló que líderes civiles de ambos países visitarán a los residentes en sus casas para determinar qué asistencia necesitan. Quienes quieran irse recibirán apoyo coordinado y transporte al destino que prefieran. "Anticipo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania", afirmó.}

La primera dama aseguró además que consiguió que una organización de medios estadounidense imparcial acompañe y documente el trabajo de los equipos rusos y ucranianos sobre el terreno, para que se garantice que se respeten los deseos de cada familia.

Según el comunicado, la situación de Oleshky llegó a su atención durante una conversación privada en el evento "Fostering the Future Together", que organizó en Nueva York durante la 81.ª Asamblea General de la ONU. Para este acuerdo, dijo, aprovechó el canal de comunicación establecido como parte de su iniciativa diplomática y humanitaria que ha permitido la reunificación de un total de 34 niños separados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Según la primera dama, ambas naciones asignaron rápidamente equipos para coordinar los aspectos complejos, entre ellos el desminado.

Oleshky está en el sur de Ucrania, frente a Jersón, al otro lado del río Dniéper. Antes de la guerra tenía unos 24,000 habitantes. Hoy quedan entre 1,700 y 2,000, en su mayoría personas mayores que no han podido salir, junto con unos 50 niños, indica el comunicado. No hay un censo formal desde 2022. Tras la destrucción de la presa de Kajovka, cerca del 90% del territorio de la ciudad quedó inundado.