Me amenazaron para que no siguiera publicando: Liberan al albañil que denunciaba la crisis en redes sociales

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Tras permanecer más de 24 horas bajo arresto, el trabajador por cuenta propia Erick Alain Chang Padrón fue puesto en libertad sin cargos este lunes. El hombre había sido detenido el pasado domingo 17 de mayo en la puerta de su vivienda, ubicada en el municipio Cerro, luego de que sus transmisiones en vivo en Facebook denunciando la crisis en Cuba se volvieran virales.

Chang Padrón, quien se desempeña como albañil, plomero y electricista, relató que su captura fue ejecutada por un despliegue de tres patrullas y dos oficiales de la Seguridad del Estado.

“Me interrogaron, me amenazaron y me dijeron que me iban a echar 17 años, pero no tenían causa ninguna para acusarme, como que me asustaron para que yo no siguiera publicando”, precisó en declaraciones a Martí Noticias.

En los días previos a su aprehensión Chang Padrón realizó varias transmisiones en vivo desde su perfil de la red social en las que relató la precaria situación del país, cuestionando la mala gestión del gobierno cubano. Según su testimonio, el motivo de la detención fueron sus publicaciones contra la gestión del gobierno y la figura de Miguel Díaz-Canel.

Durante su estancia en la 4ª Unidad Policial del Cerro, el cuentapropista fue sometido a interrogatorios donde, asegura, intentaron intimidarlo para silenciar su discurso crítico, en el que expuso la crudeza de la vida cotidiana en la isla.

El Observatorio del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa considera que la de Chang Padrón califica como detención arbitraria porque se llevó a cabo sin “orden judicial ni justificación legal comunicada”.

“En los últimos meses, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP [Observatorio de Libertad de Expresión y Prensa] ha documentado un incremento significativo de detenciones arbitrarias y amenazas contra ciudadanos que expresan su inconformidad con el gobierno en redes sociales”, señaló Arailaisy Rosabal García, especialista de la entidad, asentada en Miami.

“El régimen en abierta violación a los derechos humanos ha convertido los likes y las publicaciones en delito y el mundo tiene que saber eso y exigirle responsabilidades”.

En sus videos, cuestionó la escasez de alimentos, el colapso de los servicios comunales y la precariedad económica que golpea a los sectores más vulnerables.

“Me motivó la tristeza que hay aquí ahora, los niños comiendo de la basura, las madres que no tienen cómo dar comida a sus hijos”, explicó el hombre, quien también mencionó el esfuerzo extremo que debe realizar para alimentar a su abuela de cien años.

Chang Padrón denunció, además, una profunda "crisis de valores", mencionando problemas graves como la prostitución de menores y la indigencia provocada por salarios y jubilaciones insuficientes.

En sus intervenciones, calificó al gobernante Díaz-Canel de manera severa y cuestionó la desconexión entre el discurso oficial y la realidad social.

A pesar de las amenazas de cárcel recibidas durante su detención, el cuentapropista fue enfático al afirmar que no renunciará a su derecho a la libre expresión.

“Cuba está triste y no es que yo sea contrarrevolucionario y vaya a poner una bomba, simplemente me estoy quejando porque ¿a dónde me voy a quejar? Pero aquí sí debe haber un cambio, por lo menos en la alimentación, en el saneamiento de las calles, tiene que pasar algo”, dijo.

“Esto está aquí, invivible, no hay luz y cuando te quitan la luz te quitan el agua, cuando no te quitan el agua, te quitan el gas. Las calles sucias, los mosquitos dentro de las casas y no se puede ni dormir”, recalcó