Preso político Yasmani González revela secuelas de la cárcel en Cuba

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"Las imágenes dicen más que las palabras". Con esta contundente frase, el rapero Yasmani González envió un mensaje que evidencia la brutal realidad que viven los opositores en las cárceles cubanas.

En una desgarradora declaración, publicada en las redes sociales, en la que el artista incluye fotografías de su "antes y después" tras su paso por el Combinado del Este, desenmascara el cinismo del régimen y el sufrimiento de los encarcelados.

A finales de junio de 2024, la esposa de González, Ilsa Ramos denunció que el prisionero político había perdido los dientes y solo lo habían llevado al dentista en una ocasión.

A menos de un año de cumplir su sentencia, González, fue puesto en un régimen de menor severidad que le permite salir de pase y trabajar.

En su testimonio, pide a la comunidad internacional estar alerta e investigar las constantes violaciones de derechos humanos en la isla.

El preso político relata que los detenidos sufren las "peores violaciones", tanto físicas como psicológicas, por el simple hecho de querer pertenecer a la vida política de su país y oponerse al sistema impuesto.

González asegura que no callará ante los abusos sufridos. "En su momento hablaré de todo lo que he pasado, de todo lo que vi y me hicieron”.

Asumiendo el riesgo de la represión extrema, cita al Apóstol José Martí para reafirmar su convicción: "Los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra".

Para González, "morir por la Patria es vivir", un lema que sostiene con orgullo frente a sus carceleros.

A pesar de las sentencias impuestas por el sistema judicial cubano, González deja claro su estatus: "No soy un asesino o un vulgar ladrón, sino un PRESO POLÍTICO, aunque no me reconozcan así".

Finalmente, advierte que "Si me revocan por esta publicación, verán más evidente la represión sobre aquel que dice la verdad".

El rapero, de 34 años en la actualidad, fue arrestado en abril de 2023 por, presuntamente, pintar grafitis antigubernamentales en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, en los predios del estadio universitario y en la calle Humboldt, de Centro Habana.

Por esto, fue condenado a cuatro años de privación de libertad por el delito de “propaganda contra el orden constitucional".