McGovern presenta proyecto para eliminar el embargo de EEUU contra Cuba

El congresista demócrata por Massachusetts, Jim McGovern, presentó este miércoles un proyecto de ley para derogar la base legal del embargo de Estados Unidos contra Cuba, en respuesta a las recientes acciones de la administración Trump para imponer un embargo total al petróleo hacia la isla.

La propuesta, identificada como H.R. 7521 y titulada Ley de Comercio Estados Unidos-Cuba, busca modificar o eliminar una serie de leyes aprobadas durante décadas que restringen el comercio, los intercambios, las telecomunicaciones y los viajes entre ambos países. En el Senado, los demócratas Ron Wyden y Jeff Merkley introdujeron una iniciativa similar, identificada como S. 136.

McGovern, miembro de mayor rango del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, argumentó que el embargo, vigente desde hace seis décadas, no ha logrado provocar cambios políticos en Cuba.

“El embargo ha fracasado”, afirmó el legislador, quien sostuvo que es momento de intentar un enfoque diferente basado en la diplomacia y el compromiso bilateral. No obstante, sus defensores sostienen que el levantamiento del mismo sin cambios políticos internos fortalecería al régimen de La Habana y reduciría la capacidad de presión de Washington.

La iniciativa de McGovern se produce en medio de un nuevo endurecimiento de la política hacia la isla por parte de la administración Trump, que recientemente anunció medidas adicionales sobre el sector energético cubano. La Casa Blanca ha defendido estas acciones como parte de una estrategia para presionar al gobierno en materia de derechos humanos y reformas democráticas.

El proyecto de McGovern deberá ahora enfrentar un escenario legislativo dividido, donde iniciativas relacionadas con Cuba históricamente han generado posiciones encontradas en ambos partidos.

Esta semana los congresistas republicanos de Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Gimenez solicitaron al Departamento de Comercio y el Tesoro revisar y revocar licencias de exportación por más de 100 millones de dólares que permiten el envío de bienes a la isla.

En una carta dirigida a funcionarios de ambas agencias, los congresistas dijeron estar “sumamente preocupados” por operaciones comerciales de empresas estadounidenses con entidades controladas por el Estado cubano, al que Washington designa como patrocinador del terrorismo.

Este viernes Giménez publicó un artículo de opinión en la cadena Fox News en el que alerta que el régimen cubano atraviesa su mayor fragilidad en décadas y advirtió que Cuba se aproxima a su “momento del Muro de Berlín”.