Maykel Osorbo responde a teniente coronel de la Seguridad del Estado que lo visitó en prisión

El prisionero político Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel "Osorbo", está enfermo en una cárcel en Cuba. Esta semana, a casi un año de haber sido condenado por un tribunal de La Habana, el rapero hizo pública una carta en la que se dirige a un teniente coronel de la Seguridad del Estado que lo visitó "con la intención de humillarlo".

“El vocabulario eufemista (SIC) con el que usted me violentó, me hizo saber claramente que usted es un ser irrespetuoso. Hoy le rectifico: ¿tanto le agradó mi nombre al punto de decir en voz alta que Maykel 'Osorbo' era usted? Mi nombre pesa tanto que solo yo entre tantos cubanos fui escogido para levantar a una generación de artistas urbanos en pos de su tierra y en contra del maltrato. (No digo esto porque sea el único, sino porque ustedes me tratan como si lo fuera)", señala la misiva difundida por la curadora de arte y activista por los derechos humanos Anamely Ramos.

El músico, ganador de dos premios Grammy Latino por ser uno de los autores e intérpretes de la canción "Patria y Vida", finaliza la carta aclarando que, "aunque pueda alcanzarme la muerte, estaré seguro de no haber perdido, porque mi obra artística envuelve todo, incluso a personas como usted, que de otra forma no existen".

"A partir de ahora, habrá que estar muy atentos a lo que pueda sucederle a Maykel", dijo Anamely a Radio y Televisión Martí, quien advirtió que este es un militar que acosa regularmente al rapero en la prisión.

“No sabemos si esto puede estar relacionado al viaje de Josep Borrell a La Habana como alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea”, dijo.

Antes de la visita del funcionario a Cuba, varias ONG le pidieron que en sus conversaciones con las autoridades abordara el tema de los más de mil de presos políticos que permanecen en las cárceles de la isla tras las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021. No hay constancia de que el tema haya sido tratado entre las partes involucradas.

A mediados de este mes un grupo de activistas protestaron frente a la Embajada de Cuba en Washington D.C., para exigir la liberación de Osorbo y del resto de los presos políticos en el país. Ninguno de los miembros de la sede diplomática salió a atender las demandas de los manifestantes. Una semana más tarde se realizaron otras dos protestas, una frente a la Misión permanente de Cuba en Naciones Unidas, en New York, y otra frente a la sede de la Unión Europea, para denunciar la postergación de temas relacionados con la defensa de los derechos humanos de los cubanos, en el marco de la visita de Borrell a Cuba. En ese mismo momento, habían al menos 14 presos políticos plantados por la misma razón.

Hace dos meses las autoridades de Estados Unidos le aprobaron un parole humanitario a Maykel Castillo para que saliera de Cuba pero hasta la fecha no ha habido una respuesta por parte del régimen de La Habana.

“Maykel está enfermo y aceptó irse porque apostó por su vida. Ahora mismo no tiene otra salida pero eso no significa que esté dispuesto a dar nada cambio de su libertad. Él se sabe inocente, y hay cosas que no va a negociar… Eso no quiere decir que él va a claudicar en lo esencial, y eso me lo repite una y otra vez cada vez que logramos hablar por teléfono”, explicó Ramos.

“A él se lo propusieron antes de que cayera preso y nunca aceptó. Fue un proceso largo en la prisión para convencerse de que esa era una salida, sobre todo porque enfermó. Todo está listo por parte de Estados Unidos y por parte de quienes estamos fuera luchando por su libertad. No sabemos si al final todo se trató de una maniobra más de la Seguridad del Estado para intentar desmovilizarnos”, agregó.

Maykel Osorbo fue arrestado el 18 de mayo de 2021 y pasó 13 días en paradero desconocido. El 31 de mayo, cuando el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue dado de alta del Hospital Universitario General Calixto García, en La Habana, tras casi un mes secuestrado por la Seguridad del Estado, se supo -gracias a la intermediación varias organizaciones internacionales- que el rapero se encontraba en la prisión de 5 y Medio, una cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Pinar del Río.

Osorbo fue condenado en junio de 2022 a nueve años de cárcel por los supuestos delitos de desacato, atentado, resistencia y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.

El tribunal consideró que el cantante se resistió “violentamente” a un arresto, agredió a agentes de la policía y causó disturbios en la Habana Vieja en abril de 2021. Sin embargo, no hay evidencias de la supuesta agresión por la que fue sentenciado.

Imágenes divulgadas en redes sociales muestran cómo, tras zafarse de los agentes que trataban de arrestarlo, con las esposas puestas, se unió al artista Luis Manuel Otero Alcántara y otros vecinos de San Isidro que coreaban consignas contra el régimen cubano.

Personas cercanas a Maykel Castillo y organizaciones internacionales por los derechos humanos denunciaron irregularidades en el proceso penal, entre ellas que la abogada que llevaba su caso fue apartada días antes del juicio y se le asignó un nuevo letrado que no convocó a testigos para su defensa.

“La noticia más actual sobre la situación de Maykel Osorbo es que hoy, viernes 2 de junio, aún no ha llamado, pero otro preso se encargó de avisar que estaba bien”, comentó Ramos.