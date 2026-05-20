María Corina Machado respalda al pueblo cubano y celebra 'vientos de libertad' en la región

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La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este miércoles su respaldo al pueblo cubano y aseguró que “soplan vientos de libertad” en la región, en medio de una nueva escalada de presión de Washington contra el régimen de La Habana.

“Después de 67 años de brutal tiranía castrocomunista, soplan vientos de libertad por todo el continente. La misma fuerza que emerge indetenible en Venezuela, también se abre camino en Cuba”, afirmó Machado en un mensaje por el Día de la Independencia de Cuba.

“El respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio, a la soberanía popular de Cuba resuena en Venezuela”, sostuvo Machado, Premio Nobel de la Paz. “Venezuela entiende su dolor y comparte su esperanza; su lucha es la nuestra”.

Las declaraciones se producen en una jornada marcada por nuevos mensajes de la administración del presidente Donald Trump hacia Cuba y el anuncio de cargos criminales contra el exmandatario cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de “Hermanos al Rescate” en 1996.

En un mensaje presidencial divulgado por la Casa Blanca con motivo del 20 de mayo, Trump afirmó que Estados Unidos no permitirá que Cuba continúe siendo “un estado canalla” que albergue operaciones militares y de inteligencia hostiles cerca del territorio estadounidense.

“Estados Unidos no tolerará que un estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 90 millas del territorio estadounidense”, señaló Trump.