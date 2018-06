Maduro nombra vicepresidenta a Delcy Rodríguez

El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró este jueves a la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, como nueva vicepresidenta ejecutiva de su Gobierno.

"He designado como vicepresidenta ejecutiva a una joven mujer, valiente, aguerrida, hija de mártir, revolucionaria y probada en mil batallas; nuestra hermana Delcy Eloína Rodríguez", indicó el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter.

Rodríguez también ha sido canciller y ministra durante la Administración de Maduro y sustituirá a Tareck El Aissami que pasa ahora, según indicó Maduro, a ocupar una vicepresidencia económica y además será el jefe de la nueva cartera de Industrias y Producción Nacional.

La hasta ahora líder la ANC, un suprapoder integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos Gobiernos, ha reiterado que en Venezuela no existe una crisis humanitaria y, al igual que Maduro, achaca a empresarios, opositores y gobiernos extranjeros los múltiples problemas que registra el país caribeño.



El jefe del Estado venezolano anunció el martes que haría una "renovación parcial" del Gobierno, en "elementos claves" de la economía y de los servicios públicos.



Sin embargo, estos anuncios no incluyen caras nuevas pues tanto Rodríguez como El Aissami han sido parte del Gobierno de Maduro, así como jefes de carteras en la Administración del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).



"Estoy preparando una renovación parcial del Gobierno bolivariano para los próximos días, para fortalecer el Gobierno, para renovar el Gobierno en elementos claves de la economía, de los servicios públicos", dijo entonces Maduro en un acto con las Juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) en Caracas.



El jefe del Ejecutivo adelantó en esa ocasión que ya tenía preparada una orden "a los nuevos ministros que lleguen y a los que se continúen en su labor que lo están haciendo bien" para que "la mitad de los viceministros" sean jóvenes tanto de las JPSUV como del resto de partidos que apoyan al oficialismo.

(EFE)